Il prestigioso torneo di Wimbledon entra nel vivo con gli ottavi di finale, e l'Italia punta i riflettori su Jasmine Paolini. L'azzurra, tra le protagoniste più attese, scenderà in campo oggi, lunedì 6 luglio, per affrontare la talentuosa filippina Alexandra Eala. L'incontro, di fondamentale importanza per l'accesso ai quarti, si disputerà sul leggendario Campo Centrale, con l'inizio previsto intorno alle 14:30. Una sfida che promette emozioni, vedendo opporsi la testa di serie numero 13, Paolini, alla numero 29 del seeding, Eala.

Questa partita rappresenta un crocevia cruciale nel percorso di entrambe le atlete nel torneo londinese.

Per Jasmine Paolini, l'obiettivo è continuare la sua corsa e raggiungere per la prima volta i quarti di finale a Wimbledon, consolidando una stagione già ricca di successi. Dall'altra parte, Alexandra Eala cerca di confermare la sua sorprendente ascesa, dopo aver già eliminato una delle favorite alla vittoria finale.

Il percorso verso gli ottavi di finale

Jasmine Paolini ha conquistato l'accesso agli ottavi grazie a una prestazione convincente nel terzo turno, dove ha superato con autorità la forte tennista greca Maria Sakkari. Il risultato di 6-1, 6-2 testimonia la determinazione e la forma eccellente dell'azzurra, che ha saputo imporre il proprio gioco fin dalle prime battute. Un successo che le ha permesso di avanzare con fiducia nel tabellone principale.

La sua avversaria, Alexandra Eala, ha invece firmato una delle più grandi sorprese del torneo, eliminando la campionessa in carica Iga Swiatek. La filippina ha dimostrato nervi saldi e un tennis di altissimo livello, imponendosi con il punteggio di 7-6, 6-2 e guadagnandosi un posto tra le migliori sedici giocatrici di questa edizione di Wimbledon.

Precedenti e dettagli del confronto

Il match odierno non sarà il primo tra Jasmine Paolini e Alexandra Eala. Le due tenniste si sono già affrontate in un'occasione precedente, lo scorso febbraio, sul cemento di Dubai. In quell'unico confronto diretto, fu Alexandra Eala a prevalere, chiudendo la partita con il punteggio di 6-1, 7-6. Questo precedente aggiunge un elemento di interesse alla sfida sul Campo Centrale, con Paolini che avrà l'opportunità di cercare la rivincita e dimostrare i progressi fatti da allora.

L'incontro aprirà il programma della giornata sul campo più prestigioso di Wimbledon, seguito da altri match di rilievo che vedranno protagonisti tennisti del calibro di Dimitrov contro Fery e Lehecka contro Zverev.

Dove seguire la partita in diretta

Per tutti gli appassionati che non vogliono perdersi la sfida tra Jasmine Paolini e Alexandra Eala, la copertura televisiva sarà garantita in diretta ed esclusiva sui canali di Sky Sport. Inoltre, per chi preferisce la visione in mobilità o tramite dispositivi connessi, il match sarà disponibile in streaming sull'applicazione dedicata SkyGo e sulla piattaforma NOW, assicurando così un accesso completo all'evento da qualsiasi luogo.