Una serata indimenticabile quella di ieri allo stadio San Nicola di Bari, dove Max Pezzali ha voluto dedicare un sentito omaggio a Igor Protti, l'indimenticato campione biancorosso. Davanti a una folla entusiasta che ha riempito ogni ordine di posto, il cantautore ha trasformato la tappa barese del suo tour in un momento di profonda commozione e ricordo collettivo.

Il tributo ha preso forma attraverso una serie di gesti simbolici e toccanti. Sui maxi schermi dello stadio sono state proiettate immagini evocative del calciatore, scomparso di recente, ripercorrendo momenti della sua carriera.

Contemporaneamente, sul palco hanno sfilato le storiche maglie biancorosse di Protti, simboli tangibili della sua leggenda sportiva. Pezzali ha accompagnato questa suggestiva esposizione cantando alcuni frammenti delle sue canzoni, creando un'atmosfera carica di emozione.

Il culmine dell'omaggio è stato raggiunto durante l'esecuzione del brano "Gli anni". Le note di questa canzone iconica, che da sempre celebra il tempo che passa e la forza dei ricordi, hanno risuonato potenti, scatenando un'ondata di applausi fragorosi e ovazioni. Il pubblico, visibilmente commosso, ha risposto con un coro unanime e potente, scandendo a gran voce il nome "Igor", un grido che ha riempito l'intero stadio e ha suggellato il legame indissolubile tra il campione e la sua gente.

Un tributo che unisce musica e memoria

Il gesto di Max Pezzali ha trascenduto la semplice performance musicale, elevando il concerto a un vero e proprio momento di memoria collettiva. L'unione tra la musica del cantautore e il ricordo dello sportivo ha creato un ponte emotivo, rendendo il tributo non solo autentico ma anche profondamente significativo. Le maglie di Protti, emblema della sua gloriosa storia con il Bari, hanno trovato un nuovo contesto narrativo accanto alle parole di una canzone che, per sua natura, invita alla riflessione sul passato e sulla persistenza dei ricordi, amplificando l'intensità emotiva percepita dagli spettatori.

L'eredità di Igor Protti: un simbolo per Bari

Igor Protti, attaccante indimenticato e figura carismatica per il calcio italiano, è venuto a mancare lo scorso 19 giugno all'età di 58 anni.

La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo, ma il suo ricordo è stato immediatamente onorato con cerimonie significative. Nei giorni successivi al decesso, tributi commossi si sono svolti sia allo stadio Armando Picchi di Livorno, città a cui era legato, sia allo stadio San Nicola di Bari, dove le sue ceneri sono state accompagnate in un ultimo saluto prima della loro dispersione in mare, in accordo con le sue ultime volontà. A testimonianza del suo impatto duraturo, la Curva Nord del San Nicola è stata intitolata a Protti, un riconoscimento perenne della sua importanza non solo per la squadra, ma per l'intera città e per la passione incondizionata dei tifosi.

In questo contesto di profondo affetto e riconoscenza, l'omaggio offerto da Max Pezzali assume un valore ancora più pregnante.

Non si è trattato solo di un tributo personale da parte dell'artista, ma di un momento condiviso di ricordo e di affetto sincero verso una figura che ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio italiano e, soprattutto, nella memoria collettiva dei baresi, consolidando il suo status di vera e propria leggenda.