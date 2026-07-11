Shohei Ohtani, la versatile stella della Major League Baseball, è costretto a un nuovo stop a causa di un'irritazione al ginocchio sinistro. I Los Angeles Dodgers hanno annunciato che Ohtani non parteciperà alla trasferta a Philadelphia per l'All-Star Game 2026 e non effettuerà la sua partenza programmata come lanciatore contro gli Arizona Diamondbacks. Questa decisione è stata presa a seguito di una persistente irritazione al ginocchio, lo stesso che era stato operato nel 2019 per una condizione congenita nota come bipartite patella.

Ohtani continuerà a ricoprire il ruolo di battitore designato per il resto della serie contro i Diamondbacks.

Al termine di questi incontri, si sottoporrà a trattamenti specifici per il ginocchio, con l'obiettivo primario di recuperare la condizione ottimale per la seconda metà della stagione. Il suo ritorno sul monte di lancio quest'anno rimane incerto; la riabilitazione durante la pausa dell'All-Star Game sarà determinante per stabilire se avrà un'ulteriore opportunità di lanciare nei playoff in questa stagione.

Il futuro di Ohtani: incertezza sul doppio ruolo

Dall'inizio della sua avventura con i Dodgers, Shohei Ohtani ha siglato un contratto decennale da 700 milioni di dollari. Nonostante l'enorme investimento, negli ultimi tre anni è salito sul monte di lancio in sole 28 occasioni. Ciononostante, in questa stagione ha dimostrato il suo valore come lanciatore, mantenendo una media ERA inferiore a 2.00, con uno 0.95 di WHIP e 95 strikeout.

Sul fronte offensivo, Ohtani ha già collezionato 20 fuoricampo, 56 RBI, un OPS di .939 e un WAR di 2.9, confermandosi un pilastro nel lineup dei Dodgers.

Questa nuova battuta d'arresto, tuttavia, solleva seri interrogativi sul suo futuro come giocatore a doppio ruolo. Se il fastidio al ginocchio dovesse persistere, Ohtani potrebbe essere costretto a rinunciare definitivamente al ruolo di lanciatore per il resto della stagione, concentrandosi esclusivamente sulla sua eccezionale produzione offensiva.

Strategie dei Dodgers per la rotazione dei lanciatori

La situazione di Ohtani ha spinto i Dodgers a riconsiderare le proprie strategie in vista della seconda metà della stagione. Il club sta attivamente esplorando opzioni sul mercato per rafforzare la rotazione dei lanciatori, valutando profili come Eric Lauer e Tariq Skubal.

Questo scenario si concretizzerebbe qualora Ohtani non dovesse essere disponibile per i compiti di partenza sul monte. La dirigenza mira a mantenere alta la competitività della squadra, ma l'eventuale assenza di Ohtani come lanciatore rappresenterebbe un colpo significativo per le ambizioni dei Dodgers.

Il prossimo periodo di riabilitazione sarà cruciale per definire se Ohtani potrà continuare a essere l'unico vero "unicorno del baseball" moderno, capace di eccellere sia come battitore che come lanciatore, o se il suo percorso futuro sarà limitato al solo ruolo offensivo.