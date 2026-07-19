Il neozelandese Ryan Fox ha conquistato l'Open Championship, l'ultimo Major della stagione golfistica, al termine di una gara avvincente sul percorso di Royal Birkdale a Southport, in Inghilterra. Il trentanovenne golfista si è imposto con un punteggio complessivo di -10, sigillando la vittoria grazie a un birdie decisivo realizzato all'ultima buca. Questo colpo magistrale gli ha permesso di superare sul filo di lana lo statunitense Cameron Young, che ha chiuso al secondo posto con -9. La terza piazza è andata a un altro americano, Sam Burns, con un totale di -8.

La competizione, che ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso fino agli ultimi istanti, ha visto Fox dimostrare grande freddezza e determinazione. Tra gli altri protagonisti di spicco, Tommy Fleetwood e Scottie Scheffler hanno condiviso il quarto posto con -7. Meno brillante la prestazione di Rory McIlroy, che ha terminato al quarantesimo posto. L'unico rappresentante italiano ad aver superato il taglio del weekend, Francesco Molinari, ha concluso la sua prova in quarantaseiesima posizione, in pari con il par del campo.

La battaglia finale a Royal Birkdale

L'edizione di quest'anno dell'Open Championship si è rivelata uno dei tornei più imprevedibili e combattuti del circuito golfistico. La vittoria di Fox è giunta al culmine di una serie di ribaltamenti in classifica, con Sam Burns che aveva iniziato l'ultima giornata in testa e Cameron Young autore di una partenza fulminante.

Il birdie finale di Fox ha riscritto le sorti del torneo, consegnando al neozelandese l'ambito titolo di "Champion Golfer of the Year".

Il torneo è stato caratterizzato da prestazioni eccezionali e punteggi particolarmente bassi. Tre giocatori, infatti, sono riusciti a eguagliare il record di 62 colpi in un singolo giro, un'impresa già registrata su questo stesso percorso di Royal Birkdale nel 2017. Le condizioni meteorologiche, con la presenza di vento e un percorso variabile, hanno aggiunto un ulteriore elemento di sfida, mettendo alla prova la concentrazione e la tecnica dei migliori golfisti a livello mondiale.

Storie e protagonisti dal campo

La settimana a Royal Birkdale ha offerto anche spunti narrativi e storie personali di grande impatto.

Tra queste, spicca la vicenda di Sam Burns, che ha deciso di partecipare all'Open Championship nonostante la nascita anticipata del suo secondo figlio. Burns, che aveva dominato la classifica per i primi tre giri, ha poi ceduto il passo a Fox nel round conclusivo. Grande emozione anche per Tommy Fleetwood, che ha giocato il Major nella sua città natale, regalando al pubblico un memorabile birdie da oltre venti metri alla prima buca, accolto da un boato di entusiasmo.

L'evento ha visto la partecipazione di figure di spicco come Bryson DeChambeau, al centro di alcune discussioni regolamentari, e Scottie Scheffler, protagonista di una notevole rimonta nella giornata finale. L'Open Championship si conferma così un appuntamento imperdibile, capace di combinare spettacolo sportivo, colpi di scena e storie umane che trascendono il mero risultato agonistico.