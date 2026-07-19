In un clima di grande attesa per la finale dei Mondiali di calcio che vedrà contrapporsi Argentina e Spagna, il fuoriclasse Kylian Mbappé ha rivolto parole di rispetto e, al contempo, di velata provocazione nei confronti di Lionel Messi. Il messaggio di Mbappé è chiaro: “Messi segna sempre, domani farà sicuramente un gol”. Queste dichiarazioni giungono in un momento cruciale, dopo che lo stesso Mbappé ha superato l’argentino nella classifica dei marcatori di tutti i tempi della Coppa del Mondo, pur con la piena consapevolezza che Messi ha ancora una partita fondamentale da disputare per incrementare il suo bottino.

Il primato nella classifica marcatori mondiali

Kylian Mbappé ha raggiunto l'impressionante cifra di ventidue gol nella storia dei Mondiali, superando così Lionel Messi, che si attesta a ventuno reti. Nonostante il sorpasso, il campione francese ha prontamente smorzato gli entusiasmi e le facili conclusioni. Con grande onestà e ammirazione, Mbappé ha infatti dichiarato: “Come puoi dire che l’ho superato quando ha ancora una finale da giocare? Siamo onesti, stiamo parlando del più grande di tutti i tempi. Non lo superi così facilmente. Non quando ha ancora davanti a sé la partita più importante”. Questa affermazione sottolinea non solo il rispetto per il suo avversario, ma anche la consapevolezza della grandezza e della capacità di Messi di essere decisivo nei momenti cruciali.

Ammirazione e sana rivalità sportiva

Il talento del Real Madrid ha espresso profonda ammirazione per il suo illustre collega argentino. Mbappé ha evidenziato il piacere di competere a questi livelli, affermando: “È un piacere competere con lui. Condividere il palco, lottare per qualcosa del genere con un giocatore come Messi, è qualcosa di molto speciale. Qualcosa che rispetto tantissimo”. Le sue parole mettono in luce una rivalità sportiva intensa ma sempre improntata alla stima reciproca, un elemento distintivo tra due dei più grandi calciatori che hanno segnato e continuano a segnare la storia di questo sport. Questa dinamica aggiunge un ulteriore livello di fascino alla già attesissima finale.

La grande finale per il titolo mondiale

La finale dei Mondiali 2026 è fissata per domenica 19 luglio e si svolgerà nello spettacolare scenario del MetLife Stadium di New York/New Jersey. L'incontro vedrà sfidarsi l'Argentina e la Spagna per la conquista del prestigioso titolo mondiale. Questa partita mette di fronte il campione del mondo in carica, l'Argentina, e il campione d’Europa, la Spagna, promettendo uno scontro di altissimo livello tecnico e tattico. Lionel Messi, alla sua terza finale mondiale dopo le edizioni del 2014 e del 2022, guiderà la sua nazionale con l'ambizioso obiettivo di conquistare il secondo titolo consecutivo, un'impresa che lo consacrerebbe ulteriormente nella leggenda.

La Spagna, dal canto suo, ha dimostrato una forma eccellente, arrivando alla finale dopo aver eliminato la Francia in semifinale con una prestazione solida e dominante, confermando la sua forza e determinazione nel perseguire il trofeo.