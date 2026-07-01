Il prestigioso Premio Telesia for Peoples per lo Sport è stato conferito a Oreste Vigorito, l'attuale presidente del Benevento Calcio. La cerimonia di consegna di questo importante riconoscimento si è svolta a Telese Terme, nella provincia di Benevento, e ha visto la partecipazione di numerose personalità di spicco del mondo sportivo e delle istituzioni locali, a testimonianza del rilievo dell'evento.

Riconoscimento all'Impegno nel Settore Sportivo

Il Premio Telesia for Peoples per lo Sport è un'onorificenza che viene assegnata a figure che si sono distinte per il loro significativo contributo nel settore sportivo.

In questa edizione, la giuria ha scelto di premiare Oreste Vigorito per il suo profondo impegno e l'incondizionata dedizione dimostrati alla guida del Benevento Calcio. Questo riconoscimento mira a valorizzare il lavoro svolto da Vigorito, sottolineando il ruolo positivo che il club ha avuto nella promozione dei valori sportivi sul territorio. La sua leadership ha permesso al Benevento Calcio di essere non solo una squadra di successo, ma anche un veicolo di ispirazione e un esempio di etica sportiva per l'intera comunità.

La Cerimonia e l'Importanza dello Sport per la Comunità

La cerimonia di consegna si è tenuta nella suggestiva località di Telese Terme, nota per le sue attività culturali e sportive.

Durante l'evento, sono stati rievocati i notevoli risultati raggiunti dal Benevento Calcio sotto la presidenza di Vigorito. È stata inoltre enfaticamente ribadita l'importanza cruciale di investire nello sport come strumento privilegiato di crescita sociale e di sviluppo comunitario. Il premio, quindi, non rappresenta solamente un riconoscimento personale per il presidente, ma si estende a tutta la comunità sportiva locale, celebrando il suo spirito e la sua resilienza. L'evento ha evidenziato come lo sport possa unire, motivare e contribuire attivamente al benessere collettivo, rafforzando i legami sociali e promuovendo uno stile di vita sano e attivo.