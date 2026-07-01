Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno esordito con una vittoria nel torneo di doppio maschile a Wimbledon. La coppia azzurra ha superato i britannici Jones e Paris in due set, con i parziali di 6-4 e 6-3, accedendo così al secondo turno del prestigioso torneo londinese.

Un debutto solido e un tabù infranto

Per Bolelli e Vavassori, questo successo è particolarmente significativo. La coppia italiana, infatti, non era mai riuscita a superare il secondo turno a Londra. La loro performance, caratterizzata da solidità e concretezza, ha permesso di infrangere questo "tabù" storico.

Il match, durato un'ora esatta, ha visto gli azzurri imporsi con determinazione contro la coppia britannica, entrata nel tabellone grazie a una wild card.

Dettagli del match e prospettive

Il primo set ha mostrato una grande efficacia al servizio da parte degli italiani, aspetto cruciale sull'erba per il controllo del gioco. Il break decisivo è arrivato nell'ultimo game, chiudendo il parziale sul 6-4. Nel secondo set, la coppia azzurra ha imposto il proprio ritmo, conquistando un rapido break che ha portato Bolelli e Vavassori sul 3-0. L'esperienza e la calma dei due tennisti sono state fondamentali per gestire il vantaggio, mantenendo alta la concentrazione e chiudendo l'incontro con un netto 6-3.

Con la vittoria in tasca, Simone Bolelli e Andrea Vavassori attendono ora di conoscere i loro prossimi avversari nel tabellone di doppio maschile. Il successo odierno rappresenta un eccellente viatico per affrontare le sfide future con maggiore fiducia. L'obiettivo primario per la coppia rimane quello di superare finalmente il secondo turno a Wimbledon, un traguardo che segnerebbe un'importante evoluzione nel loro percorso sul prestigioso palcoscenico londinese.