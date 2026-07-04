La tennista italiana Jasmine Paolini ha conquistato gli ottavi di finale di Wimbledon, superando con una prestazione autorevole la greca Maria Sakkari. Nel terzo turno del prestigioso torneo sull’erba londinese, l’azzurra si è imposta con un netto 6-1, 6-2, confermando il suo eccellente stato di forma e proseguendo con determinazione la sua avventura tra le migliori sedici del tabellone femminile.

La sfida, disputata sui celebri campi dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, ha visto Paolini prendere fin da subito il controllo del gioco. L’italiana ha dominato il primo set, concedendo un solo game all’avversaria, e ha mantenuto una concentrazione impeccabile anche nel secondo parziale, chiudendo l’incontro senza incontrare particolari difficoltà.

Questa vittoria rappresenta un importante traguardo per Paolini, che continua così il suo percorso in uno dei tornei più ambiti del circuito tennistico internazionale.

Il cammino vincente di Jasmine Paolini

Il successo contro Sakkari non fa che rafforzare la percezione di una costante crescita per Jasmine Paolini, la quale aveva già dimostrato grande solidità nei turni precedenti. L’azzurra, tredicesima testa di serie del torneo, ha saputo sfruttare al meglio le sue qualità sull’erba, imponendo il proprio ritmo e limitando al minimo gli errori. La greca Sakkari, numero 43 del ranking mondiale, non è riuscita a contrastare l’efficacia e la varietà del gioco di Paolini, che ha archiviato la sfida in due set mantenendo sempre il pieno controllo.

Questo incontro tra Paolini e Sakkari segnava il sesto confronto diretto tra le due atlete, con la tennista greca che vantava un leggero vantaggio nei precedenti. Tuttavia, si trattava della loro prima sfida in assoluto sull’erba, una superficie su cui entrambe presentano statistiche simili. Paolini, già ex finalista a Wimbledon, ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di gestire la pressione nei momenti cruciali del torneo, mentre Sakkari ha mostrato una certa difficoltà nel trovare continuità di rendimento negli ultimi mesi. La netta affermazione dell’azzurra conferma la sua attitudine a esprimersi al meglio nei grandi appuntamenti e rilancia con forza le sue ambizioni per le fasi successive del prestigioso torneo.

Gli altri italiani in gara a Wimbledon

La giornata di Wimbledon ha visto scendere in campo anche altri tennisti italiani. Flavio Cobolli ha avuto un avvio decisamente difficile contro il russo Karen Khachanov, perdendo il primo set con un perentorio 6-0 in appena diciotto minuti e richiedendo un medical timeout. Nonostante l’inizio in salita, Cobolli è riuscito a reagire con carattere, vincendo il secondo set al tie-break. Erano inoltre attesi in campo Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini, impegnati rispettivamente contro l’americano Taylor Fritz e il bulgaro Grigor Dimitrov.