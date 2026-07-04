Jasmine Paolini ha conquistato un posto negli ottavi di finale di Wimbledon, superando con una prestazione solida e convincente la greca Maria Sakkari. L'azzurra si è imposta nel terzo turno del prestigioso torneo inglese con un netto 6-1, 6-2, dimostrando un eccellente stato di forma e una notevole capacità di gestire con autorità una delle avversarie più temute del circuito femminile.

La partita si è svolta con una sorprendente facilità per Paolini, che ha saputo sfruttare una giornata poco brillante della sua avversaria. Fin dalle prime battute, l'italiana ha imposto il proprio ritmo di gioco, lasciando pochi margini di manovra alla greca e chiudendo la contesa in poco più di un'ora.

Il risultato finale testimonia la chiara superiorità mostrata in campo, garantendo a Paolini l'accesso alla seconda settimana del Major londinese.

La prestazione dominante dell'azzurra

Paolini ha sfoggiato grande determinazione e sicurezza nei propri mezzi, concedendo pochissimo all'avversaria e mantenendo un controllo costante degli scambi. La sua performance è stata caratterizzata da una solidità impeccabile al servizio e da una gestione magistrale dei momenti chiave del match. L'azzurra ha saputo capitalizzare le indecisioni di Sakkari, che non è mai riuscita a entrare pienamente in partita, sigillando entrambi i set con un ampio margine.

Questo successo contro Sakkari rappresenta un ulteriore, significativo passo avanti per Paolini, che continua a confermarsi tra le protagoniste del tennis internazionale.

L'approdo agli ottavi di finale a Wimbledon è un traguardo di grande prestigio, che premia il costante lavoro e l'incrollabile determinazione dell'italiana, proiettandola verso nuove sfide.

Le emozioni di Paolini e il prossimo impegno

Al termine dell'incontro, Jasmine Paolini ha espresso tutta la sua emozione per il traguardo raggiunto, riflettendo sulle difficoltà affrontate negli ultimi mesi: “Gli ultimi mesi sono stati piuttosto duri. Sono felice di come sono stata in campo, affrontare Sakkari è dura. L’ultima volta con lei ho perso, stavolta mi sono divertita in campo ed è una bellissima sensazione. Sono veramente felice. Quest’anno è stata una montagna russa: mi sono infortunata a Parigi, sono arrivata qui senza aspettative.

Sono felice, spero di giocare un’altra buona partita.” Le sue parole rivelano la profonda soddisfazione per aver superato un periodo complesso e per aver ritrovato il piacere di competere ad alti livelli.

Paolini attende ora di conoscere la sua prossima avversaria, che uscirà dalla sfida tra Alexandra Eala e Iga Swiatek. L'azzurra si prepara così a vivere da protagonista la seconda settimana di Wimbledon, con la consapevolezza di poter continuare a sorprendere e a esprimere il suo miglior tennis sul prestigioso palcoscenico londinese.