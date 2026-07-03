I New England Patriots e i New York Giants stanno esplorando la possibilità di uno scambio che potrebbe risolvere significative criticità nei rispettivi roster in vista della stagione 2026. Le due franchigie, entrambe impegnate a rafforzare i propri reparti, avrebbero avviato discussioni per una trade che vedrebbe coinvolti il wide receiver Kayshon Boutte e il pass rusher Kayvon Thibodeaux.

Kayshon Boutte, ricevitore dei Patriots, è finito sotto i riflettori del mercato dopo aver saltato le attività organizzate di squadra (OTAs). Nonostante la successiva partecipazione al minicamp, l'arrivo di A.J.

Brown e Romeo Doubs durante l'offseason ha drasticamente ridotto il suo spazio nelle gerarchie offensive, posizionandolo come terzo ricevitore (WR3). La partenza di Stefon Diggs, che inizialmente sembrava aprirgli maggiori opportunità di target dal QB Drake Maye, non ha avuto l'effetto sperato.

Dall'altro lato, il pass rusher Kayvon Thibodeaux sta affrontando l'ultimo anno del suo contratto da rookie con i Giants (una quinta opzione), essendo già stato proposto ai New Orleans Saints durante il draft di aprile. La linea difensiva di New York ha subito un profondo rinnovamento, in parte dovuto alla cessione del nose tackle Dexter Lawrence II ai Cincinnati Bengals e all'arrivo del rookie Arvell Reese.

Questa situazione offre al general manager Joe Schoen la flessibilità di ottenere un buon ritorno da un'eventuale cessione di Thibodeaux.

La struttura dello scambio proposto

Lo scambio ipotizzato prevede che i Patriots cedano Kayshon Boutte e alcune scelte future al draft – specificamente una seconda scelta nel 2027 e una quarta nel 2028 – in cambio di Kayvon Thibodeaux. Questa operazione consentirebbe a New England di rafforzare significativamente la propria difesa, in particolare contro le corse, un'area in cui Thibodeaux ha eccelso la scorsa stagione con un punteggio di 80.7 secondo Pro Football Focus, classificandosi settimo tra gli edge rusher.

Per i Giants, l'arrivo di Boutte rappresenterebbe una nuova opzione nel reparto ricevitori, dove potrebbe aspirare a un ruolo da WR2, nonostante la già affollata wide receiver room.

Entrambe le squadre, stando alle informazioni disponibili, considerano questa soluzione come una delle poche realmente percorribili per migliorare i rispettivi reparti e affrontare la stagione imminente con maggiore competitività.

Rendimento e prospettive di Kayvon Thibodeaux

Kayvon Thibodeaux, selezionato dai Giants come quinto assoluto nel Draft NFL 2022, ha mostrato un rendimento altalenante. Dopo una stagione 2023 di successo con 50 tackle, 11.5 sack e tre fumble forzati, il suo contributo è diminuito nell'ultima stagione, registrando 25 tackle e 2.5 sack. Le recenti acquisizioni dei Giants al draft, con gli arrivi di Abdul Carter e Arvell Reese, hanno intensificato le speculazioni su una sua possibile cessione.

Un cambio di scenario, come quello offerto dai Patriots, potrebbe fornirgli una nuova motivazione e rilanciare la sua carriera.

Qualora la trattativa dovesse concretizzarsi, rappresenterebbe per entrambe le franchigie un tentativo strategico di risolvere esigenze immediate e di pianificare il futuro con maggiore flessibilità, capitalizzando sul valore residuo dei propri giocatori in scadenza di contratto.