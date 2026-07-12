Henry Patten e Harri Heliovaara hanno conquistato il prestigioso titolo di doppio maschile a Wimbledon, confermando la loro supremazia con una vittoria in due set sul celebre Centre Court. Tuttavia, la gioia del trionfo è stata accompagnata da un forte messaggio: durante la cerimonia di premiazione, Patten ha colto l’occasione per esprimere il suo netto disappunto nei confronti delle recenti proposte dell’ATP che prevedono drastici tagli al numero di squadre e al montepremi nel circuito del doppio.

La vittoria sul Centre Court

Il duo, attualmente al vertice della classifica mondiale, ha superato con determinazione la coppia formata da Marcelo Arévalo e Mate Pavić.

Il punteggio finale di 7‑6(4), 7‑6(3) riflette l'intensità di una finale combattuta, vinta davanti a un pubblico entusiasta che ha celebrato l'impresa. Con questo successo, Patten e Heliovaara sono diventati la prima coppia a vincere più titoli di Wimbledon nel doppio maschile dai leggendari fratelli Bryan nel 2011, suggellando un’altra pagina importante nella loro carriera.

L'appello di Patten per il futuro del tennis

Nel suo discorso di ringraziamento, Henry Patten non ha esitato a lanciare un chiaro messaggio all'ATP. Ha sottolineato come sarebbe stato “imperdonabile” non menzionare le proposte di riduzione del doppio, affermando con convinzione: “Sono un forte sostenitore del fatto che siamo qui per crescere il gioco”.

Ha evidenziato la capacità del doppio di generare entusiasmo, come dimostrato dalla reazione della folla presente. Patten ha poi rafforzato il suo appello, dichiarando: “Credo che dovremmo crescere le opportunità nel tennis per i ragazzi, siano essi doppisti o singolaristi, britannici, finlandesi, provenienti da El Salvador o dalla Croazia, da qualunque parte del mondo. Dobbiamo aumentare il supporto invece di togliere opportunità.” Ha concluso ringraziando Wimbledon per la piattaforma offerta, definendolo “il miglior torneo del mondo”.

Le proposte dell'ATP e le preoccupazioni

Le proposte dell’ATP, sebbene non ancora definitive, prevedono modifiche significative al formato del doppio. Tra queste, la riduzione del numero di squadre partecipanti agli eventi ATP 1000 a sedici e a otto per gli altri tornei.

Inoltre, è prevista una diminuzione del montepremi destinato ai doppi, che potrebbe variare tra il dieci e il venti per cento. Queste misure, motivate dalla necessità di alleggerire la pressione sulle strutture dei tornei, hanno generato notevole preoccupazione tra i giocatori e gli addetti ai lavori, che temono una drastica riduzione delle opportunità professionali per gli specialisti del doppio.

Patten ha ribadito il suo fermo impegno nel promuovere il doppio come una disciplina viva e accessibile, fondamentale per lo sviluppo del tennis. Ha enfatizzato l’importanza cruciale di mantenere e, se possibile, ampliare le opportunità per i giovani talenti e per i professionisti che dedicano la loro carriera a questa specialità, contrastando l'idea di tagli che potrebbero compromettere la crescita e la vitalità del settore.