C'è un'attesa incredibile intorno al debutto di Paul Seixas al Tour de France 2026. Nonostante i suoi 19 anni e lo status di esordiente, l'intera Francia vede in lui l'eletto, il fuoriclasse capace di spezzare la maledizione della maglia gialla che resiste dal lontano 1985, firmata Bernard Hinault. Sette vittorie stagionali, tra cui la Freccia Vallone e un secondo posto da brividi dietro Tadej Pogačar alla Liegi-Bastogne-Liegi, lo hanno proiettato direttamente nel firmamento del ciclismo. Nel giorno della presentazione ufficiale delle squadre, a 48 ore dal via del Tour, il campioncino che ha acceso le speranze di tutta la Francia si è raccontato a L'Equipe.

La paura e la rinascita dopo l'Auvergne

La preparazione di Paul Seixas ha vissuto momenti di profonda apprensione dopo la brutta caduta al Tour Auvergne-Rhône-Alpes a giugno. Il ritiro e il rinvio della selezione ufficiale avevano alimentato forti dubbi sulle sue reali condizioni fisiche alla vigilia della corsa.

Il giovane talento francese ci ha tenuto subito a rassicurare l'intero Paese, dichiarando di essere in ottima forma e di sentirsi molto bene. Ricordando l'incidente, Seixas ha spiegato che nell'immediato non aveva temuto per la sua partecipazione al Tour, avendo constatato che le ferite erano solo superficiali. Tuttavia, nei giorni successivi la preoccupazione si è spostata sul ginocchio.

A risolverla è stata una risonanza magnetica che, pur evidenziando un versamento importante, ha escluso qualsiasi frattura.

Il processo di guarigione si è comunque rivelato più lungo e tormentato del previsto. Il corridore ha confessato che inizialmente pensava che le escoriazioni sarebbero passate in due o tre giorni. La parte più difficile, ha ammesso, è stata l'impossibilità di salire in sella per la settimana successiva: un momento vissuto con delusione e un briciolo di ansia, in cui doversi sottoporre a terapie quotidiane non è stato psicologicamente semplice da gestire. Ma ora che quel blocco di allenamento è alle spalle, il diciannovenne ribadisce con forza che l'intoppo non ha scalfito minimamente le sue ambizioni.

Il sogno del bambino

Per Seixas, la partenza da Barcellona non è solo l'esordio nella corsa più importante del mondo, ma il coronamento di un'ossessione d'infanzia nata davanti alla televisione.

Paul ha confessato che si tratta di un vero e proprio sogno che si realizza. I suoi primi ricordi nitidi risalgono al 2013, con la leggendaria sfida tra Chris Froome e Nairo Quintana sul Mont Ventoux. L'anno successivo, il 2014, rimase folgorato dal trionfo di Vincenzo Nibali e dallo storico podio dei francesi Jean-Christophe Péraud e Thibaut Pinot. Il giovane corridore ha ricordato con nostalgia le ore passate da piccolo a parlare del Tour con il suo migliore amico, Cyprien, quando entrambi ripetevano che doveva essere pazzesco correre una gara simile.

"Ora sono io quello che sta per scendere dalla rampa di partenza. È un'opportunità incredibile, capisco perfettamente quanto io sia fortunato e sono felicissimo di esaudire questo desiderio".

La trasformazione in bici

A dispetto di un volto d'angelo e di un modo di fare estremamente pacato, educato e riflessivo, non appena la strada sale e il ritmo aumenta, Paul Seixas si trasforma, rivelando un istinto killer fuori dal comune.

Interrogato su questa netta scissione tra il ragazzo timido e calmo della vita quotidiana e il corridore determinato fino all'aggressività in corsa, Seixas ha ammesso, sorridendo, che forse in lui convivono due persone diverse. Ha spiegato che se giù dalla bici si riconosce pienamente nel ragazzo calmo, composto e riflessivo che traspare dalle interviste, una volta in sella quella calma si traduce in lucidità, lasciando però spazio a qualcos'altro.

Ha preferito non usare la parola aggressività, giudicata troppo forte, preferendo descriverla come un desiderio viscerale di fare bene e una brama di vincere sempre presente che finisce, inevitabilmente, per trasformarlo.

Un impatto tra i professionisti che, con ben sette trionfi nel 2026, è andato ben oltre le sue stesse aspettative. Seixas ha confidato che non avrebbe mai potuto immaginare un debutto simile all'inizio dell'anno. Ha poi tracciato una linea di demarcazione con il passato: se tra gli juniores era spesso abbastanza forte da dominare le gare con facilità, nel WorldTour ha dovuto accettare il fatto che le opportunità siano pochissime e il livello degli avversari talmente alto da impedirgli di vincere con regolarità.

Proprio questa estrema difficoltà, ha concluso, rende ogni singolo successo tra i professionisti un'emozione indescrivibile e immensamente più speciale rispetto alle categorie giovanili.

L'ombra di Hinault e la gestione della pressione

Mentre l'opinione pubblica francese evoca già lo spettro del "Predestinato", Paul Seixas getta acqua sul fuoco. Con grande maturità, ha dichiarato di non considerarsi ancora un campione, non avendo ancora conquistato quelle corse che definiscono la carriera dei grandi del ciclismo.

Anche sul fronte della pressione dei media, il diciannovenne dimostra una corazza sorprendente. Ha spiegato di non assorbire le aspettative degli altri semplicemente perché ne mette già a sufficienza su sé stesso, definendosi un atleta molto ambizioso e con le idee ben chiare su cosa fare e come farlo.

Pur riconoscendo l'immensa importanza che il Tour riveste per il pubblico francese — desideroso di vedere i propri atleti attaccare e brillare — ed essendo consapevole di essere oggi uno dei corridori più attesi, Paul ha espresso il solo augurio di riuscire a far emozionare i tifosi lungo le strade questa estate.

In merito agli obiettivi per le prossime tre settimane, Seixas non ha voluto sbilanciarsi su un piazzamento specifico in classifica generale. Ha chiarito che, essendo il suo primo grande giro, la priorità assoluta sarà capire come il suo corpo risponderà all'accumulo di fatica sulla lunga distanza, valutando la propria posizione giorno dopo giorno. Ha inoltre aggiunto che la presenza in squadra di un velocista di prima fascia come Olav Kooij rappresenta un vantaggio, poiché dividere gli obiettivi del team aiuterà a togliergli un po' di riflettori di dosso.

Tuttavia, la promessa finale ai tifosi resta scolpita: "Dovrò essere bravo a trovare il giusto equilibrio tra l'istinto di dare spettacolo e la gestione dello sforzo. Ma una cosa è certa: quando arriverà il momento, darò tutto quello che ho. Tutto comincia adesso. Non vedo l'ora".