Il calciatore colombiano Juan Guillermo Cuadrado si trova al centro di una significativa controversia politica dopo aver espresso pubblicamente il suo sostegno al presidente eletto Abelardo de la Espriella. L'episodio che ha scatenato la polemica è emerso a seguito di una videochiamata che ha coinvolto il noto giocatore e altri membri della nazionale di calcio con il leader ultraconservatore. Tale gesto ha immediatamente suscitato reazioni forti e diffuse, tra cui una dura presa di posizione da parte del presidente uscente Gustavo Petro.

La videochiamata e la dura replica di Petro

La discussa videochiamata ha visto la partecipazione attiva, oltre a Juan Guillermo Cuadrado, anche di altri importanti calciatori come Yerry Mina, James Rodríguez e Juan Fernando Quintero, tutti collegati direttamente con de la Espriella. La risposta del presidente uscente Gustavo Petro è stata particolarmente incisiva e non si è fatta attendere, manifestandosi attraverso un post pubblicato sui social media. Nel suo messaggio, Petro ha rivolto parole esplicite e severe al calciatore: “Fratello Cuadrado, non so chi abbia ucciso tuo padre quella notte, ma è molto probabile che siano stati gli uomini armati che trafficavano cocaina e controllavano la regione.

Oggi applaudi quegli stessi uomini tornati al potere, stavolta a livello nazionale. Spero che non te ne pentirai, per il bene del nostro popolo”.

Il peso simbolico di un gesto controverso

Il sostegno pubblico di Cuadrado a de la Espriella ha assunto un profondo e inequivocabile valore simbolico, soprattutto se si considera il passato tragico che ha segnato la vita del calciatore e il contesto politico estremamente polarizzato che continua a caratterizzare la Colombia. Il post del presidente uscente Gustavo Petro ha ulteriormente acceso il dibattito a livello nazionale sull’opportunità che figure sportive di rilievo e di grande visibilità prendano una posizione così netta a favore di candidati politici, specialmente in un Paese ancora profondamente segnato da violenza storica e profonde divisioni sociali.

Contesto elettorale e l'uso dei simboli nazionali

Il sostegno espresso da Juan Guillermo Cuadrado si inserisce in una campagna elettorale già di per sé caratterizzata da forti tensioni ideologiche e simboliche. Abelardo de la Espriella, conosciuto anche con il soprannome di “El Tigre”, ha impostato la sua retorica su un discorso nazionalista e sulla promessa di ripristinare l'ordine pubblico, riuscendo a raccogliere un consenso significativo già al primo turno delle elezioni presidenziali. Il suo appello al patriottismo ha spesso incluso l’utilizzo di simboli di grande impatto emotivo, come la maglia della nazionale, una pratica che ha generato non poche controversie legali e politiche. Il supporto di personalità pubbliche e influenti come Cuadrado amplifica in modo considerevole l’impatto mediatico di tali simboli, contribuendo in maniera determinante a una maggiore polarizzazione del dibattito politico all'interno del Paese.