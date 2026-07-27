Andrea Pirlo non sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. L'ex centrocampista azzurro ha comunicato personalmente la sua esclusione dalla corsa per la panchina azzurra tramite un messaggio sui social media, dichiarando: “Ho appreso ieri sera di non essere più candidato alla panchina della nazionale italiana”. Questa decisione giunge dopo le polemiche suscitate dal suo ruolo di global ambassador per una società russa, un fattore che ha significativamente complicato la sua potenziale nomina.

La sua candidatura, sostenuta dal direttore tecnico Paolo Maldini e dall’advisor Leonardo, non verrà quindi portata avanti dalla Federazione.

La nomina avrebbe dovuto essere formalizzata nel Consiglio federale della FIGC, previsto per martedì 28 luglio. Le procedure per la risoluzione del contratto che legava Pirlo allo United FC sono state interrotte e gli incontri programmati a Roma per definire il suo arrivo sulla panchina azzurra sono stati annullati.

Le ragioni del ritiro della candidatura

A complicare il percorso di Pirlo verso la panchina azzurra sono state le controversie legate al suo incarico di global ambassador per Fonbet, una società russa attiva nel settore delle scommesse sportive. Pirlo ha spiegato che tale collaborazione, nata durante la sua esperienza professionale negli Emirati Arabi Uniti, aveva una natura “esclusivamente commerciale e sportiva”.

Tuttavia, la vicenda ha innescato un dibattito pubblico sull'opportunità di affidare la guida della Nazionale italiana a una figura legata professionalmente a un'azienda russa, in un contesto internazionale di tensioni. Le critiche hanno assunto una dimensione politica, trasformando una scelta inizialmente tecnica in un caso pubblico.

L'ex campione azzurro è intervenuto direttamente sui social per chiarire la sua posizione: “Negli ultimi giorni ho assistito con grande amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome”, ha scritto, precisando che la collaborazione contestata “nasce nell’ambito del mio percorso lavorativo negli Emirati Arabi Uniti ed è esclusivamente di natura commerciale e sportiva”.

Pirlo ha respinto ogni interpretazione politica del rapporto professionale, affermando: “Attribuire a tale collaborazione un significato politico significa attribuirmi convinzioni che non ho mai espresso e che non mi appartengono”.

Il messaggio di Pirlo e le prospettive future

Nel suo intervento, Pirlo ha ringraziato pubblicamente Maldini e Leonardo per la fiducia ricevuta, ribadendo il suo legame con la Nazionale e con il Paese. “Mi rammarica che una scelta di carattere sportivo sia stata rapidamente trascinata in un confronto pubblico che ha finito per attribuire alla mia persona significati e intenzioni che non mi appartengono”, ha dichiarato. Ha poi aggiunto una forte dichiarazione: “L’amore per l’Italia non dipende da un incarico.

Fa parte della mia storia, della mia identità e continuerà ad accompagnarmi, sempre”.

Con la candidatura di Pirlo ormai archiviata, il progetto tecnico immaginato da Maldini e Leonardo per la Nazionale perde il suo candidato principale. L'idea era quella di affidare gli azzurri a un allenatore giovane, con una forte identità italiana e un passato da protagonista. La Federazione dovrà ora riaprire il dossier sulla panchina azzurra in vista dei prossimi impegni di Nations League a settembre. La scelta del nuovo CT sarà un banco di prova cruciale per la nuova gestione federale, chiamata a trovare un equilibrio tra continuità tecnica, rinnovamento e la necessità di rilanciare una Nazionale in cerca di una nuova identità dopo le recenti delusioni internazionali.

Maldini e Leonardo dovranno individuare un'alternativa coerente con la linea tracciata, oppure valutare il futuro del loro ruolo. Tra i nomi già circolati figurano allenatori più esperti come Roberto Mancini e Antonio Conte, anche se una soluzione di questo tipo rappresenterebbe un cambio di strategia rispetto all'idea iniziale.