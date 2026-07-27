Si è conclusa con grande successo l’edizione 2026 del Trofeo Italiano di Beach Rugby, un appuntamento ormai fisso nel calendario sportivo nazionale che quest'anno ha animato la suggestiva Beach Arena di San Benedetto del Tronto. L'evento, svoltosi nel corso del fine settimana, ha decretato i campioni nazionali: i The Rockets hanno conquistato il titolo nella categoria maschile, mentre le Sabbie Mobili si sono imposte nella categoria femminile, al termine di un’edizione che ha ampiamente confermato la crescente popolarità e il dinamismo di questa disciplina sportiva.

Le Emozionanti Finali del 2026

La finale femminile ha regalato momenti di pura adrenalina, tenendo il pubblico con il fiato sospeso fino all'ultimo istante. Le Sabbie Mobili hanno dimostrato ancora una volta la loro forza e determinazione, riuscendo a superare le agguerrite Spavalde con un punteggio di 4 a 3. Questo incontro, caratterizzato da un equilibrio costante e da azioni spettacolari, ha visto le Sabbie Mobili conquistare il titolo per il terzo anno consecutivo, un traguardo eccezionale che sottolinea la loro indiscussa leadership nel Beach Rugby femminile italiano.

Anche il torneo maschile ha offerto uno scontro di alto livello. I The Rockets, già detentori del titolo, hanno saputo replicare il successo dello scorso anno, bissando la vittoria e confermandosi la squadra da battere.

Hanno affrontato il Padova Rugby in una finale intensa, dominando il campo con sette mete contro le quattro degli avversari. La loro prestazione ha evidenziato una netta superiorità, consolidando la loro posizione di vertice nel panorama nazionale del Beach Rugby.

Il Circuito Federale e la Crescita del Movimento

L’appuntamento di San Benedetto del Tronto non è stato solo il teatro delle finali, ma anche il culmine di un circuito federale che ha animato l'Italia intera. La stagione 2026 di Beach Rugby ha visto un'ampia partecipazione, con tappe che hanno attraversato la penisola e un numero di squadre e atleti in costante aumento. Questa edizione ha rafforzato ulteriormente la percezione di un movimento sportivo in costante espansione, capace di attrarre sempre più appassionati e di offrire uno spettacolo di grande qualità.

La Beach Arena, con la sua splendida e gremita cornice, ha fornito lo sfondo ideale per celebrare questi successi e per incoronare i campioni nazionali, in un'atmosfera di festa e sportività che ha coinvolto tutti i presenti.