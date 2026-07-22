Jasper Philipsen ha conquistato la diciassettesima tappa del Tour de France, un percorso di 175 chilometri che ha collegato Chambéry a Voiron. Il talentuoso velocista belga, portacolori del team Alpecin Premier Tech, si è imposto con autorità in una volata ristretta, dimostrando ancora una volta la sua superiorità negli sprint. Sul podio di giornata, alle sue spalle, si sono classificati lo svizzero Mauro Schmid (Jayco Alula) e l’olandese Olav Kooij (Decathlon), entrambi protagonisti di un’ottima prova.

Nonostante il successo di tappa sia andato a Philipsen, lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) ha mantenuto saldamente la maglia gialla di leader della classifica generale.

Il campione sloveno ha tagliato il traguardo in gruppo, con un distacco di quasi nove minuti dal vincitore di giornata, una gestione prudente che non ha minimamente intaccato il suo ampio vantaggio.

La classifica generale vede Pogacar conservare un solido margine di 4 minuti e 32 secondi sul belga Remco Evenepoel (Red Bull‑Bora Hansgrohe), considerato uno dei suoi principali avversari. Al terzo posto, a 6 minuti e 51 secondi, si posiziona il messicano Isaac Del Toro, compagno di squadra di Pogacar. Questa situazione rafforza ulteriormente la posizione dello sloveno, che continua a dominare la corsa senza particolari rischi, gestendo le tappe meno adatte alle sue caratteristiche con grande intelligenza tattica.

Philipsen: un ritorno al successo atteso e significativo

Per Jasper Philipsen, questa vittoria rappresenta un traguardo importante: è l'undicesimo successo di tappa nella sua brillante carriera al Tour de France e il primo in questa 113ª edizione. Dopo alcune giornate iniziali che lo avevano visto piazzarsi ma non trionfare, il corridore belga ha finalmente spezzato il digiuno, dimostrando la sua resilienza e la sua capacità di capitalizzare le opportunità. Questo successo conferma la sua straordinaria costanza: Philipsen ha infatti la notevole peculiarità di aver ottenuto almeno una vittoria in ciascuna delle ultime cinque edizioni della Grande Boucle, una serie iniziata con la tappa inaugurale dell'anno precedente.

La sua abilità nelle volate lo rende un avversario temibile e un punto di riferimento per le frazioni pianeggianti.

La diciottesima tappa: il Tour torna in salita

Il Tour de France si prepara ora per la diciottesima frazione, che promette di essere decisiva per gli equilibri della classifica generale. Il percorso, lungo 185 chilometri, partirà da Voiron e si concluderà con l'arrivo in quota a Orcières‑Merlette. Il profilo altimetrico tornerà a favorire gli scalatori, offrendo nuove opportunità per gli attacchi e per rimescolare le carte tra i contendenti alla maglia gialla.

Tadej Pogacar, forte del suo considerevole vantaggio, potrà affrontare questa tappa di montagna con una strategia di controllo, monitorando gli avversari e rispondendo agli attacchi.

Gli altri pretendenti al podio, invece, saranno chiamati a un'azione più aggressiva per cercare di ridurre il divario. È interessante notare come Mauro Schmid e Olav Kooij, rispettivamente secondo e terzo nella tappa odierna, abbiano già dimostrato il loro valore in questa edizione del Tour, con Schmid che ha conquistato la 13ª tappa a Belfort e Kooij la 5ª tappa a Pau, evidenziando la loro ottima condizione di forma e la capacità di imporsi anche in contesti diversi dalla volata pura.