Prime Video annuncia l'uscita mondiale del documentario "Novak Djokovic: The Wolf in Winter", disponibile in esclusiva dal 20 agosto. Diretto da Jason Hehir, già noto per "The Last Dance", il film offre uno sguardo approfondito sulla vita e l'eccezionale carriera del tennista serbo, vincitore di ventiquattro titoli del Grande Slam. La produzione esplora non solo i successi sportivi, ma anche il complesso percorso umano di Djokovic, dalla sua infanzia in una Serbia segnata dalla guerra fino all'ascesa ai vertici del tennis mondiale.

Il documentario si distingue per l'accesso esclusivo a momenti privati e professionali del campione, con filmati inediti dai principali tornei, intense sessioni di allenamento e scorci della sua vita familiare.

Il racconto è arricchito da voci autorevoli del mondo del tennis e del giornalismo sportivo. Tra le testimonianze figurano leggende come Rafael Nadal, Andre Agassi, Pete Sampras, Boris Becker e Jim Courier, affiancate da Mary Carillo e Howard Bryant. Andre Agassi, nel trailer, dichiara: “Nessuno può eguagliare ciò che ha realizzato. È il migliore di tutti i tempi”.

Il percorso di un campione: da outsider a icona

Il film va oltre la celebrazione dei trionfi, addentrandi nelle sfide e nelle complessità del percorso di Djokovic. Viene esplorato come, agli albori della sua carriera, fosse percepito come un outsider, capace di rompere il consolidato dominio della rivalità tra Rafael Nadal e Roger Federer.

Con determinazione e resilienza, Djokovic ha superato entrambi i suoi illustri rivali in molte delle principali categorie statistiche, affermandosi come una delle figure più influenti e polarizzanti del tennis moderno. Il documentario evidenzia la sua capacità di affrontare le avversità e la complessità del suo rapporto con il pubblico internazionale.

Novak Djokovic stesso offre una profonda riflessione sul suo percorso, affermando: “Il tennis mi ha dato molto, ma le battaglie più grandi non sono state solo in campo. Questo documentario parla dei momenti che la gente non ha visto: i dubbi, i sacrifici e il lavoro di costante evoluzione per andare oltre la storia che molti pensano di conoscere”.

Una dichiarazione che svela la dimensione più intima della sua carriera.

Produzione e disponibilità globale

La realizzazione di "Novak Djokovic: The Wolf in Winter" è frutto di una prestigiosa collaborazione tra Words + Pictures, Little Room Films, Sweet Relief e Sadoux Productions. Il film sarà distribuito in esclusiva su Prime Video, garantendo una disponibilità capillare in oltre 240 Paesi e territori in tutto il mondo, a partire dal 20 agosto. Il documentario include anche interviste con la moglie di Novak, Jelena Djokovic, che aggiungono ulteriori strati di profondità al racconto. Con questo titolo, Prime Video ribadisce il suo impegno nel proporre contenuti sportivi di altissimo livello, arricchendo la sua già vasta offerta di documentari dedicati alle leggende dello sport.