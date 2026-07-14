Charles Leclerc ha manifestato una soddisfazione contenuta per la recente vittoria al Gran Premio di Gran Bretagna, pur evidenziando come le profonde difficoltà affrontate con la Ferrari 2026 non gli consentano di considerare definitivamente risolti tutti i problemi. Il pilota monegasco, che a Silverstone è tornato al successo dopo un lungo periodo di digiuno, ha descritto le sensazioni negative e le critiche esterne come sfide costanti che hanno caratterizzato la sua stagione.

Nel corso del campionato, la Ferrari si è affermata come la principale contendente della Mercedes.

Tuttavia, mentre Lewis Hamilton ha conquistato tre podi e una vittoria nelle ultime cinque gare, Leclerc ha raggiunto il gradino più alto del podio solo a Silverstone, ponendo fine a un'astinenza da successi che persisteva dal 2024. Il pilota ha riflettuto sulle pressioni esterne: "Non so se [la negatività] mi dia la carica… Si cerca di cancellare il rumore il più possibile. Cerco di non guardare il telefono e di concentrarmi su ciò che è rilevante… in questo sport si passa da eroe a zero… in due giorni… Quindi no, il mio compito era davvero solo quello di provare a cancellare quel rumore… So di non essere diventato un cattivo pilota da un giorno all’altro. Era solo una questione di ritrovare quella sensazione con la macchina", ha affermato Leclerc, sottolineando l'importanza di ritrovare il giusto feeling con la monoposto.

Il successo inatteso a Silverstone

La vittoria a Silverstone ha generato una notevole sorpresa anche all'interno del team Ferrari. Leclerc ha rivelato che le prestazioni della vettura hanno superato ampiamente le aspettative iniziali: "La performance della Ferrari a Silverstone è stata una sorpresa particolarmente grande per tutta la squadra", ha dichiarato il pilota. "Ci aspettavamo di essere più lenti di alcuni decimi, invece abbiamo vinto, e questo ha reso il risultato una sensazione molto speciale", evidenziando l'euforia per un esito oltre ogni previsione.

La stagione Ferrari e le prospettive future

La stagione attuale vede la Ferrari impegnata in un confronto serrato con la Mercedes, caratterizzato da risultati altalenanti che hanno messo a dura prova la fiducia sia dei piloti che dell'intera squadra.

Sebbene la vittoria di Leclerc a Silverstone rappresenti un momento di svolta significativo, il pilota mantiene un atteggiamento cauto riguardo alle prospettive future. Egli è consapevole che la competitività della vettura dovrà essere costantemente confermata nelle prossime gare. Nonostante ciò, il successo britannico ha infuso nuovo entusiasmo e rinnovata motivazione sia in Charles Leclerc sia nel team, che ora affronta i futuri appuntamenti del mondiale con maggiore fiducia.