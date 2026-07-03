Luna Rossa ha inaugurato il suo primo allenamento con gli AC40 al largo di Castel dell'Ovo, nel cuore del golfo di Napoli. Questa attività cruciale si inserisce nella fase di preparazione in vista delle imminenti sfide preliminari della prestigiosa America's Cup, che prenderanno il via a settembre. L'equipaggio, giunto nel capoluogo campano nei giorni scorsi e con una base operativa temporanea presso i Cantieri Palumbo Shipyard, ha avuto l'opportunità di testare per la prima volta l'impegnativo campo di regata. Questo stesso specchio d'acqua ospiterà gli eventi chiave della competizione velica internazionale, promettendo spettacolo e adrenalina.

Le intense prove in mare rappresentano un passaggio fondamentale e strategico in vista delle preregate. Queste sono in programma dal 24 al 27 settembre e si svolgeranno lungo il suggestivo lungomare di Napoli. Gli avveniristici AC40 saranno accolti e ospitati nell'ex Comando Nato a Nisida, una struttura individuata per garantire la logistica necessaria alle imbarcazioni e ai team partecipanti. La Louis Vuitton America's Cup, la cui disputa è attesa tra un anno esatto, avrà il compito di determinare il valoroso sfidante di Team New Zealand per la conquista dell'ambita America's Cup vera e propria. La prima regata ufficiale di questa fase decisiva è fissata per il 10 luglio 2027.

Accoglienza istituzionale per Luna Rossa a Napoli

In occasione dell'arrivo del team, la mattinata ha visto l'intero equipaggio di Luna Rossa, insieme al presidente del Circolo del Remo e della Vela Italia, Roberto Mottola di Amato, ricevere un caloroso benvenuto presso il Comune di Napoli. L'incontro ha rappresentato un momento di accoglienza ufficiale, sottolineando l'importanza che la città attribuisce alla presenza del team. Luna Rossa ha scelto il capoluogo campano come base strategica per la sua preparazione alle prossime sfide. Il presidente Mottola di Amato è riconosciuto come il promotore e l'artefice della sfida lanciata con Luna Rossa per l'America's Cup, un'iniziativa che porta alto il nome dell'Italia nel mondo della vela.

Il Circolo del Remo e della Vela Italia: storia e prestigio

Il Circolo del Remo e della Vela Italia, fondato nel lontano 1889, si erge come una delle più antiche e prestigiose realtà sportive italiane dedicate con passione alla vela e al canottaggio. La sua sede storica, un punto di riferimento per gli appassionati, si trova proprio a Napoli. Il circolo è celebre per aver organizzato e sostenuto innumerevoli iniziative sportive di rilevanza nazionale e internazionale, contribuendo significativamente alla cultura sportiva del paese. Tra le sue attività principali spiccano la promozione della vela agonistica e la dedicata formazione di giovani e promettenti atleti, assicurando un futuro alla tradizione velica italiana.