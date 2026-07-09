Il futuro di Corey Seager ai Texas Rangers è al centro di una profonda riflessione strategica da parte della dirigenza. Il club, pur essendo in corsa per una posizione nelle Wild Card, si confronta con un attacco tra i meno produttivi della lega e un sistema di prospetti tra i quattro peggiori secondo Baseball America. Questa situazione spinge la franchigia a valutare una scelta delicata: la possibile cessione del proprio shortstop di punta per avviare un rinnovamento della rosa e del sistema di prospetti.

Le condizioni fisiche di Seager rappresentano un fattore determinante in questa analisi.

Dopo aver disputato 151 partite nel 2022, il suo impiego è calato drasticamente a causa di una serie di infortuni ricorrenti. Dal 2023, il giocatore è stato inserito per ben nove volte nella lista degli infortunati, inclusi due stop per infiammazione lombare solo nell’attuale stagione. Le sue presenze sono scese fino a 51 nel 2026, evidenziando una continuità sempre più difficile da garantire. Questa instabilità, unita a prestazioni che mostrano un calo, induce la società a interrogarsi sull’opportunità di agire sul mercato ora, prima che la sua complessa situazione contrattuale renda ogni futura operazione estremamente complicata.

La situazione contrattuale e le prospettive di mercato

Il momento attuale è particolarmente favorevole per un eventuale scambio.

Attualmente, Seager detiene una clausola di no-trade limitata a otto squadre. Tuttavia, a breve acquisirà i cosiddetti "10-and-5 rights", che gli conferiranno la facoltà di bloccare qualsiasi trasferimento verso tutte le ventinove altre franchigie. Questa imminente modifica contrattuale rende la decisione odierna cruciale per evitare che il club si trovi in futuro con le mani legate.

La cessione di Seager libererebbe inoltre risorse economiche significative. Il suo contratto prevede oltre 150 milioni di dollari ancora da corrispondere nei prossimi cinque anni, un impegno gravoso per una squadra che, nonostante la corsa alle Wild Card, non sembra in reale grado di competere per il titolo nel breve periodo.

Tagliare questo onere finanziario potrebbe permettere un’iniezione di liquidità e una maggiore flessibilità per la ricostruzione del roster.

Le strategie recenti dei Rangers e il bivio decisionale

Negli ultimi anni, i Rangers hanno mostrato una certa cautela nel cedere i propri giocatori di punta. Nonostante le difficoltà in classifica e una recente serie di sconfitte (quattro su cinque partite perse, con un bilancio di 35-38), il club non ha incluso Seager né altri elementi chiave nelle principali liste di candidati allo scambio. La dirigenza, sotto la guida del presidente delle operazioni Chris Young, ha storicamente preferito rafforzare il bullpen cedendo prospetti piuttosto che smantellare il nucleo della squadra, come dimostrato dagli scambi del 2023, 2024 e 2025 che hanno portato rinforzi per il bullpen in cambio di prospetti.

Tuttavia, la situazione attuale, caratterizzata da un sistema di prospetti tra i quattro peggiori e un attacco in difficoltà, insieme al rischio di dover convivere con un contratto pesante per un giocatore potenzialmente più spesso infortunato che in campo, potrebbe spingere verso una svolta decisiva. La chiarezza sulla direzione da prendere – se acquistare o vendere – sarà fondamentale per il futuro della franchigia. La decisione su Corey Seager rappresenta un bivio cruciale per i Rangers: agire ora potrebbe significare gettare le basi per una ricostruzione più solida e sostenibile, evitando di trovarsi vincolati a scelte obbligate in futuro.