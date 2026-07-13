Boston sta vivendo una trasformazione sorprendente. Da squadra relegata nelle posizioni inferiori dell'American League, i Red Sox hanno intrapreso una rimonta impressionante a partire dal 25 giugno. Questa ascesa li ha riportati in piena corsa per un posto nei playoff, proprio alla vigilia dell'All-Star Break, trasformando una stagione che sembrava compromessa in una rincorsa avvincente.

La svolta inaspettata e le nuove statistiche

Fino al 25 giugno, la situazione per Boston appariva disperata. Reduci da due sconfitte su tre contro i Rockies, la squadra contava appena 32 vittorie e una probabilità di accedere ai playoff stimata al 9,4%.

Da quel momento, tuttavia, i Red Sox hanno cambiato marcia in modo deciso, portando le proprie chance di postseason al 30,7%, secondo le analisi.

La striscia vincente e la rincorsa alla Wild Card

Il team ha conquistato otto vittorie nelle ultime dieci partite prima della pausa, dimostrando uno slancio notevole. Questa serie positiva include una storica sweep di quattro gare contro gli Yankees a fine giugno e un'altra contro gli Angels durante il weekend del Quattro Luglio. Questo impeto ha permesso ai Red Sox di ridurre il distacco dal terzo posto nella corsa alla Wild Card, portandosi a sole quattro partite di distanza con un record complessivo di 40-48.

Il risveglio offensivo e le scelte strategiche

La rimonta è stata alimentata da un netto miglioramento offensivo. Dopo un avvio di stagione deludente, Boston ha ritrovato un ritmo efficace al piatto, riuscendo finalmente a convertire le occasioni create in vittorie concrete. La striscia di 11 successi nelle ultime 13 partite, con ben tre sweep in quattro serie, ha infuso nuovo entusiasmo e fiducia all'interno della squadra.

Questa rinascita ha modificato anche le dinamiche interne della franchigia: da un potenziale candidato allo smantellamento, i Red Sox sono ora una possibile protagonista nel mercato di scambi. La dirigenza si trova di fronte a una scelta cruciale: investire per consolidare la corsa ai playoff e rafforzare la squadra, oppure mantenere un approccio più prudente in vista della pianificazione futura.

In sintesi, i Red Sox hanno saputo trasformare una stagione che sembrava irrimediabilmente compromessa in una rincorsa concreta verso i playoff, grazie a una striscia vincente iniziata il 25 giugno e a una ritrovata efficacia offensiva che ha scosso l'American League.