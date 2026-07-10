I Boston Red Sox stanno vivendo un momento di straordinario slancio, avendo conquistato ben undici vittorie nelle ultime tredici partite. Questo periodo di forma eccezionale rilancia con forza le loro ambizioni in vista della cruciale serie contro i Mets. Dopo una prima parte di stagione caratterizzata da risultati altalenanti e da una certa difficoltà nel convertire le buone prestazioni offensive in successi, la formazione di Boston sembra aver finalmente trovato la giusta alchimia. La squadra si è avvicinata sensibilmente alla zona Wild Card, mostrando chiari segnali di crescita sia in attacco che sul monte di lancio.

Il rendimento altalenante dei mesi precedenti aveva visto i Red Sox posizionarsi tra le migliori dieci squadre della MLB per wRC+ a maggio, pur registrando un bilancio negativo, mentre a giugno la produzione offensiva era calata drasticamente. Ora, la tendenza si è invertita: la formazione ha saputo mettere insieme una serie di successi grazie a una combinazione di solida difesa, un monte di lancio efficace e contributi decisivi da parte di giocatori chiave come Willson Contreras e Caleb Durbin.

Protagonisti in campo e le mosse vincenti di Breslow

Uno degli elementi più rilevanti di questa fase positiva è la crescita esponenziale di Caleb Durbin. La terza base si sta distinguendo in modo significativo sia in difesa, dove è considerato in corsa per il Gold Glove nella American League, sia in attacco.

«Man, we’re having fun. It definitely feels different in the clubhouse, different in the dugout. I mean, we’re clicking. So, it’s a lot of fun when you’re stringing some wins together and obviously feels the best it’s felt yet», ha dichiarato Durbin, sottolineando il clima di ritrovato entusiasmo che si respira nello spogliatoio.

Anche le scelte del Chief Baseball Officer Craig Breslow, spesso oggetto di critiche nei mesi scorsi, stanno iniziando a dare i loro frutti. L’arrivo di lanciatori come Ranger Suarez e l’ingaggio di Willson Contreras, insieme alla fiducia riposta in utility e giovani talenti come Jake Bennett e Anthony Seigler, si stanno rivelando mosse azzeccate per la franchigia. Contreras, in particolare, si è distinto per il suo rendimento elevato, nonostante un recente infortunio al piede sinistro che, secondo il giocatore stesso, dovrebbe essere gestibile nel breve periodo.

Statistiche chiave e la sfida contro i Mets

I Boston Red Sox hanno ottenuto tre sweep nelle ultime quattro serie e si presentano alla vigilia della sfida con i Mets con una striscia di cinque vittorie consecutive in trasferta. La rotazione dei lanciatori ha mostrato una solidità impressionante, registrando ben 16 quality starts nelle ultime 19 partite, un dato che li colloca tra le migliori della MLB. Anche il giovane Jake Bennett si è distinto, diventando uno dei pochi lanciatori della franchigia a mantenere una media ERA sotto il 3.00 nelle sue prime otto uscite in carriera.

Nonostante alcuni infortuni recenti, come quelli occorsi a Contreras e Seigler, la squadra sembra aver ritrovato un profondo entusiasmo e una notevole coesione.

Il prossimo confronto con i Mets, in programma prima della pausa per l’All-Star Break, sarà un banco di prova determinante per capire se questa striscia positiva potrà trasformarsi in una vera e propria rincorsa ai playoff. L’ambiente è carico e i Red Sox, dopo aver superato un periodo difficile, sembrano pronti a giocarsi le proprie carte fino in fondo.