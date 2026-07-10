Durante la semifinale di Wimbledon che ha visto contrapporsi Jannik Sinner e Novak Djokovic, un episodio di leggerezza inattesa ha catturato l'attenzione del pubblico. Nel corso del terzo set, con l'azzurro Sinner già in vantaggio di due set e con un break nel terzo parziale (2-1), Djokovic ha tentato di riaprire la partita con una palla break. Tuttavia, Sinner ha prontamente annullato l'opportunità con un ace impeccabile, consolidando il proprio vantaggio e portandosi sul 3-1.

In quel momento cruciale, Djokovic ha mostrato un sorriso amaro. Dalle tribune del Centrale, un tifoso ha cercato di incoraggiarlo con un grido: "Puoi farcela, Nole.

Andiamo a vincere". La replica del campione serbo è stata immediata e ha suscitato ilarità e applausi tra i presenti: "Magari dieci anni fa...", ha commentato con grande sportività e ironia, ricevendo un lungo applauso di apprezzamento.

L'esito del match e il fair play

La semifinale si è conclusa con la vittoria di Sinner, che si è imposto con un triplice 6-4 (6-4, 6-4, 6-4), assicurandosi così l'accesso alla finale. La battuta di Djokovic, intrisa di un sorriso, ha evidenziato il clima di rispetto e sportività che ha permeato l'incontro, nonostante l'elevatissima posta in gioco. Il pubblico ha dimostrato grande apprezzamento per il gesto del campione serbo, capace di allentare la tensione con una nota di autoironia.

Sinner in finale a Wimbledon

Con questa convincente vittoria in tre set netti (un triplo 6-4), Jannik Sinner ha conquistato un posto nella finale di Wimbledon, dove affronterà Zverev. L'incontro tra Sinner e Djokovic ha catalizzato l'attenzione degli appassionati di tennis, confermando non solo l'altissimo livello della competizione ma anche la predisposizione di entrambi gli atleti a offrire spettacolo e momenti di fair play, anche nelle fasi più cruciali della partita.