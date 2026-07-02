I Boston Red Sox stanno valutando attentamente il futuro di alcuni giocatori chiave in vista della deadline di mercato del 3 agosto. L'obiettivo è definire una strategia chiara: individuare chi cedere per massimizzare il ritorno e chi trattenere. Questa analisi include cinque nomi principali: Sonny Gray, Danny Coulombe, Aroldis Chapman, Willson Contreras e Jarren Duran, classificati per valore di scambio e opportunità strategica.

Profili da cedere: massimizzare il valore

La lista dei giocatori da cedere immediatamente è guidata da Sonny Gray, definito "must-sell at a high price".

Il lanciatore veterano vanta un record di nove vittorie e una sola sconfitta, con una media PGL (ERA) di 2,69. Sotto controllo del team anche per la prossima stagione con un'opzione reciproca da 30 milioni di dollari, rappresenta un'occasione preziosa per ottenere un significativo ritorno.

Segue Danny Coulombe, un rilievo con ERA e FIP di 4,58. Considerato un lanciatore nella media, la sua limitata prospettiva di crescita suggerisce di cederlo "per quanto si riesce a ottenere" per massimizzare il potenziale ritorno.

Al terzo posto tra i potenziali partenti c'è Aroldis Chapman, per il quale il consiglio è "sell before you regret it (but be willing to regret selling him)". Il closer, 38enne, ha registrato una ERA di 2,19 in questa stagione.

Tuttavia, la sua età e la volatilità delle prestazioni raccomandano di capitalizzare sul suo attuale valore elevato.

Decisioni strategiche: tra cessione e conferma

La valutazione di Willson Contreras lo posiziona al quarto posto: "sell only if the price is right". Il prima base ha messo a segno 18 fuoricampo e ha un OPS di .906. Con oltre 17 milioni di dollari garantiti per la prossima stagione, offre un buon valore. La squadra deve bilanciare il potenziale ritorno da una sua cessione con la sua continua produzione.

Infine, per Jarren Duran, la strategia suggerita è "wait until the offseason". L'esterno sta faticando al piatto con una media battuta di .196. I Red Sox hanno perso l'opportunità di massimizzare il suo valore in stagione.

Tuttavia, con due anni di eleggibilità all'arbitrato, offerte più vantaggiose potrebbero emergere in inverno, rendendo più saggio attendere.

Contesto di mercato e proiezioni

Un'analisi indipendente conferma che i Red Sox si stanno orientando verso una strategia da "venditori" per la deadline del 3 agosto. È stato suggerito che Boston potrebbe "dominare il mercato estivo dei trasferimenti" cedendo profili come Chapman, Gray, Contreras, e altri, inclusi Jarren Duran e Garrett Whitlock. In questo scenario, Sonny Gray è indicato come uno dei due giocatori che i Red Sox "devono assolutamente trattare", data la sua stagione di alto livello e il forte interesse che suscita.