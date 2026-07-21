Cal Raleigh ha guidato i Seattle Mariners a una convincente vittoria per 8-0 sui Cincinnati Reds, in una serata significativa della stagione. L’episodio chiave è giunto nel settimo inning: i Reds hanno scelto di concedere una base intenzionale al battitore precedente, caricando le basi. Questa decisione tattica, volta a innescare un doppio gioco, si è rivelata un errore fatale. Raleigh, nonostante un periodo di prestazioni deludenti (media battuta .163, OPS .573), ha risposto con un grande slam al primo lancio, scatenando l’entusiasmo del pubblico e riportando la squadra al primo posto.

Il catcher ha espresso la sua soddisfazione: “Ogni volta che si riesce a fare il proprio dovere e ad aiutare la squadra, ci si sente bene.”

La controversa scelta tattica dei Reds

La decisione del manager dei Reds, Terry Francona, di affrontare Raleigh anziché Dominic Canzone, ha suscitato dibattito. Francona ha giustificato la scelta come un tentativo di evitare ulteriori punti, pur riconoscendo la preoccupazione per Raleigh e l’esito negativo. Anche il manager dei Mariners, Dan Wilson, ha espresso sorpresa. Il grande slam è arrivato dopo l’ingresso del rilievo mancino Caleb Ferguson, chiamato per affrontare Canzone (intenzionalmente mandato in base). Raleigh ha capitalizzato un lancio lento e centrale, scagliando la palla a 408 piedi per il suo secondo fuoricampo da destro in stagione.

Un episodio isolato o la svolta della stagione?

Nonostante la prestazione, permangono dubbi sulla capacità di Raleigh di mantenerequesto livello. La sua stagione è stata segnata da difficoltà: un elevato tasso di strikeout, fuoricampo inferiori e statistiche offensive al di sotto della media. Lo stesso Raleigh ha ammesso: “È stata una stagione dura e frustrante. Ma è fondamentale ricordare che c’è ancora molta stagione e siamo in corsa.”

Solo un anno fa, Raleigh era tra i protagonisti della lega, con una stagione da 38 fuoricampo e secondo nell’MVP. Attualmente, le proiezioni indicano che potrebbe chiudere il 2026 come un giocatore di livello sostitutivo, migliorando il suo bWAR negativo. I Mariners, che hanno vinto quattro delle ultime cinque partite, sperano che questo episodio possa rappresentare la svolta tanto attesa per il loro catcher e per la corsa ai playoff.