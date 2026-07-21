Annunciati i qualificati per i Campionati USA di Ginnastica Xfinity 2026, dal 6 al 9 agosto al Mortgage Matchup Center di Phoenix, Arizona. Atleti senior e junior, maschili e femminili, con defezioni già note.

Qualificati per categoria

Senior Women (gare 7 e 9 agosto): Isabella Anzola, Skye Blakely, Charleigh Bullock, Jade Carey, Dulcy Caylor, Lavi Crain, Ally Damelio, Tatum Drusch, Reese Esponda, Addy Fulcher, Jayla Hang, Greta Krob, Zoey Molomo, Caroline Moreau, Claire Pease, Lila Richardson, Hezly Rivera, Alessia Rosa, Simone Rose, Izzy Stassi, Leanne Wong.

Ventuno ginnaste, spazio per tre in più (totale ventiquattro). Lista ufficiale a breve.

Senior Men (gare 6 e 8 agosto): Hasan Aydogdu, Fuzzy Benas, Sasha Bogonosiuk, Crew Bold, Nartey Brady*, Taylor Burkhart, Asher Cohen, Brandon Dang, Lincoln Dubin, Elliot Foster, Yotam Gabay*, Kristian Grahovski, Jesse Hanny*, Ty Herzing*, Kyler Hinson, Christopher Hiser, Troy Holman*, Asher Hong, Xander Hong, Patrick Hoopes, Jun Iwai, Michael Jaroh, Cash Johnston, Maksim Kan, Joshua Karnes, Cooper Kim, Nicolas Kuebler, Zaiden Kyte, Charlie Larson, Ben Letvin, Danila Leykin, Riley Loos, Brody Malone, Aaronson Mansberger, Yul Moldauer, Stephen Nedoroscik, Kameron Nelson, Preston Ngai, Alexandru Nitache, Alex Noel, Max Odden, Justin Park, David Ramirez, Ori Reilly, Dante Reive, Frederick Richard, Nathan Roman, Anthony Ruscheinsky, Kellen Ryan, Daniel San Juanico*, Garrett Schooley, David Shamah, Owen Shepherd, Hunter Simpson, Landon Simpson, Brian Solomon, Parker Thackston, Colt Walker, Donnell Whittenburg, Shane Wiskus.

Junior Women (gare 7 e 9 agosto): Gianna Arthur, Hadley Bird, Espy Chang, Vivi Crain, Aulya Daniels, Sofie Davtyan, Eva Doherty, Sadie Drake, Madelyn Eagle, Claire Ekart, Avery Haines, Bailynn Kasprzak, Brooklyn Klauser, Anslee McCauley, Annabel Melnyk, Amariah Moore, Amia Pugh‑Banks, Paisley Ritger, Jazzy Saravia, Kylie Smith, Cassandra Tan, Addalye VanGrinsven, Audrey VanGrinsven, Sydney Williams.

Junior Men (gare 6 e 8 agosto): Rocco Aragon, Andres Aranda, Thomas Bell, Finn Boatman, Peyton Boerner, Hayden Brown, Dominick Camarena, Asher Corbett, Elijah Connor, Ilya Danilchenko, Tenoch Diaz, Hunter Egan, Elias Edwards, Elijah Gutierrez, Vandan Haake, Jason Hao, Jovan Jimeno, Jakson Kurecki, Nico Maccario, Tyler Malecki, Mason Martin, Bo McCrea, Simon McEwen, Nixon Miles, Dean Murray, Joshua Nunez Jr., London Norris, JJ Pacquing, Simon Pochinka, Diego Quiroz, William Rebar, Hunter Reingold, Caiden Salado, Brody Schuller, Keegan Shemluck, Abe Stewart, Brock Strickland, Jake Wazolek, Jackson Wilson.

Defezioni

Donnell Whittenburg ritirato per lesione bicipite e cuffia dei rotator. Joscelyn Roberson ha scelto di non competere elite e non figura nella lista ufficiale.

Prossimi annunci

Lista ufficiale concorrenti attesa a breve. L'organizzazione aggiornerà aggiunte o ritiri.

Obiettivi Campionati

I Campionati USA Xfinity 2026 sono cruciali per la selezione di campioni nazionali, squadre nazionali e team mondiale maschile. I risultati influenzeranno gli inviti al raduno di selezione per il team mondiale femminile.