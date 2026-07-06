Il tabellone femminile di Wimbledon 2026 ha ufficialmente le sue otto protagoniste per i quarti di finale. Dopo una serie di incontri combattuti negli ottavi, nessuna ex campionessa è rimasta in gara, garantendo che il torneo incoronerà una nuova vincitrice.

Le sfide dei quarti di finale

Le attesissime sfide vedranno opposte: Naomi Osaka (testa di serie numero 14) contro Karolina Muchova (numero 10); Jessica Pegula (quarta favorita) contro Coco Gauff (settima testa di serie); Marta Kostyuk (numero 12) contro Jasmine Paolini (tredicesima); e Linda Noskova (nona) contro Elise Mertens (venticinquesima).

I risultati degli ottavi e le sorprese

Negli ottavi, Naomi Osaka ha superato la numero uno del mondo Aryna Sabalenka con un netto 6-2, 7-6(2), mentre Karolina Muchova ha avuto la meglio su Barbora Krejcikova in tre set (7-5, 5-7, 6-3). Le eliminazioni di queste due principali favorite hanno reso il tabellone estremamente incerto. Hanno inoltre ottenuto il passaggio del turno ai quarti Jessica Pegula, Coco Gauff, Marta Kostyuk, Jasmine Paolini, Linda Noskova ed Elise Mertens.

L'analisi dei quarti: equilibrio e attesa

Il quarto di finale tra Osaka e Muchova è il più atteso. La giapponese arriva da una prestazione impeccabile contro la numero uno del mondo, mentre la ceca ha impressionato per aggressività e varietà di gioco, con 50 vincenti nell’ultimo incontro.

Entrambe condividono uno stile creativo e rischioso; il loro unico precedente risale al 2021, promettendo un match di alta qualità. Jessica Pegula (4) mostra solidità e si conferma seria candidata, mentre Coco Gauff (7) rappresenta una minaccia costante. Sul lato opposto, Jasmine Paolini (13) è tra le sorprese del torneo, pronta a sfidare Marta Kostyuk (12). Con nessuna ex campionessa in lizza, Wimbledon 2026 si preannuncia come una delle edizioni più imprevedibili, con la certezza di una nuova protagonista.