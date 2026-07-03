Roma si prepara ad accogliere un evento di grande risonanza per il pugilato italiano: la "Roma Boxing Night". Al Pala Tiziano, la manifestazione celebra i 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana, offrendo un programma di alto livello. In palio ci saranno tre prestigiose cinture: un titolo europeo e due titoli italiani, promettendo una serata imperdibile per gli appassionati.

Il presidente della Federazione Pugilistica Italiana, Flavio D'Ambrosi, ha espresso grande entusiasmo durante la presentazione. "Una serata straordinaria, degna dei nostri 110 anni di storia: un titolo europeo e due titoli italiani", ha dichiarato D'Ambrosi.

"Spero che questo evento sia un film epico scritto dai nostri pugili, e che il pubblico possa assaporare amore, sogni, coraggio e determinazione, aspetti salienti della nostra nobile arte". Le sue parole hanno sottolineato il valore simbolico e sportivo dell'appuntamento.

I match titolati

Il cartellone della Roma Boxing Night prevede sfide di alto livello. L'incontro clou vedrà in palio il titolo EBU Silver dei pesi gallo, con il campione Mauro Forte che affronterà lo sfidante Vincenzo Picardi. Sarà una battaglia tra esperienza e freschezza per la prestigiosa cintura europea.

Per i titoli italiani, il ring del Pala Tiziano ospiterà due confronti avvincenti. Nella categoria dei pesi medi, Francesco Faraoni e Giovanni Rossetti si contenderanno la cintura tricolore, in un match che si preannuncia equilibrato e tecnicamente elevato.

Per il titolo italiano dei pesi massimi, la sfida sarà tra gli imbattuti Angelo Morejon e Antonio Carlesimo, un confronto che promette potenza e spettacolo.

La cerimonia del peso si è svolta al Museo della Civiltà Romana, conferendo prestigio all'evento. A margine, il regista Abel Ferrara ha offerto un momento culturale unico, leggendo poesie di Gabriele Tinti tratte dall'opera 'Il Boxer'. Questa declamazione si inserisce nel ricco calendario di eventi celebrativi per il 110° anniversario della federazione.

Analisi e pronostici

Le previsioni per i match titolati indicano sfide intense. L'incontro tra Francesco Faraoni e Giovanni Rossetti per il titolo italiano dei pesi medi è considerato il più difficile da pronosticare.

Entrambi i pugili mostrano un'ottima impostazione tecnica e sono in fase di crescita. Faraoni è noto per il suo jab sinistro rapido e la predilezione per la lunga distanza. Il pronostico per questo match vede Giovanni Rossetti vincitore ai punti.

Nel confronto per il titolo italiano dei pesi massimi, la battaglia tra Angelo Morejon e Antonio Carlesimo mette di fronte due atleti ancora imbattuti. L'analisi suggerisce che Angelo Morejon potrebbe prevalere per KO. Infine, per il prestigioso titolo europeo Silver dei pesi gallo, la sfida tra Mauro Forte e Vincenzo Picardi si annuncia come un duello tra tecnicismi e freschezza. Il pronostico pende a favore di Mauro Forte, che si prevede vinca ai punti.

La Roma Boxing Night si configura come un evento di spicco per il pugilato nazionale, destinato a regalare grandi emozioni e a scrivere una nuova pagina nella storia dello sport italiano. Gli appassionati sono pronti ad assistere a una serata di grande boxe, celebrando la tradizione e il futuro della nobile arte.