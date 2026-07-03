Lewis Hamilton ha acceso l'entusiasmo del pubblico di casa a Silverstone, conquistando la pole position per la Sprint del Gran Premio di Gran Bretagna. Il pilota della Ferrari, sette volte campione del mondo, ha preceduto Kimi Antonelli per un margine infinitesimale di appena 0,011 secondi. Hamilton ha dimostrato una costanza eccezionale, mantenendo un ritmo elevato in tutte le fasi della qualifica Sprint, dopo aver già dominato la prima sessione di prove libere. Il suo miglior tempo, un 1’28”376, è stato siglato proprio nell’ultimo tentativo disponibile, a conferma della sua straordinaria competitività sul circuito britannico.

Antonelli, al volante della Mercedes, si è rivelato il rivale più tenace di Hamilton fin dalla SQ2, stabilendo un tempo di riferimento poco prima del giro decisivo del ferrarista. Il giovane pilota partirà dunque dalla prima fila, promettendo una Sprint ricca di emozioni. Alle loro spalle, Max Verstappen ha assicurato la terza posizione per la Red Bull, superando Charles Leclerc per un distacco minimo di soli 0,006 secondi. Nonostante un gap di oltre tre decimi dai primi due, Verstappen si trova in una posizione strategica per la gara breve del sabato.

La griglia di partenza e i distacchi ravvicinati

George Russell ha concluso la sessione al quinto posto con la sua Mercedes, posizionandosi davanti alla coppia McLaren formata da Lando Norris e Oscar Piastri.

La battaglia per le posizioni di vertice è stata estremamente combattuta, con distacchi minimi: tra Verstappen e Piastri, che occupano rispettivamente la terza e la settima piazza, la differenza è stata di soli 0,075 secondi. Isack Hadjar si è assicurato l'ottava posizione, mentre Liam Lawson ha confermato l’eccellente momento di forma della Racing Bulls con il nono posto. Arvid Lindblad ha completato la top ten, garantendosi una partenza tra i primi dieci nella Sprint del suo Gran Premio di casa.

La sessione ha riservato momenti di grande tensione, in particolare per Lando Norris, che è riuscito a qualificarsi per la fase finale della Sprint solo con il decimo tempo in SQ2, con Pierre Gasly a meno di un decimo dall’eliminarlo.

Anche Russell ha dovuto reagire con prontezza all'impressionante ritmo delle Racing Bulls per evitare l'esclusione. Tra le eliminazioni, le due Audi non sono riuscite a superare il taglio, mentre Franco Colapinto ha preceduto i suoi compagni della Williams. A sorpresa, la Haas è stata eliminata già in SQ1, con Oliver Bearman che ha mancato l'accesso alla fase successiva per un soffio, soli 0,010 secondi.

Hamilton: un legame speciale con Silverstone

Hamilton, che a Silverstone punta alla sua decima vittoria nel Gran Premio di casa, ha ancora una volta dimostrato la sua straordinaria capacità di esaltarsi di fronte al pubblico britannico. Il pilota della Ferrari ha spesso sottolineato come il calore dei tifosi e le peculiarità del circuito, che si adattano perfettamente al suo stile di guida, siano fonti inesauribili di energia e motivazione.

Questa pole position nella Sprint segna anche la sua prima partenza al palo in una delle due formule di qualifica dalla Sprint in Cina della scorsa stagione, consolidando un periodo particolarmente positivo dopo la vittoria ottenuta a Barcellona.

Il compagno di squadra di Hamilton, Charles Leclerc, non è riuscito a eguagliare il ritmo del britannico, concludendo al quarto posto con un distacco di tre decimi dal leader. Russell, reduce dalla vittoria in Austria, ha invece affrontato una sessione più complessa, dovendosi accontentare della quinta posizione. La griglia di partenza della Sprint promette dunque uno spettacolo avvincente, con Hamilton, Antonelli e Verstappen in prima linea, pronti a contendersi la vittoria in una gara che si preannuncia combattuta e ricca di sorprese.