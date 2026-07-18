Andrey Rublev e Luciano Darderi si contenderanno il titolo dell'ATP 250 di Bastad. Rublev ha raggiunto la sua 30ª finale in carriera e la centesima vittoria su terra battuta, mentre Darderi, campione in carica, ha mantenuto la sua imbattibilità nel torneo.

Rublev ha ottenuto l’accesso alla finale superando Alejandro Tabilo (6-4, 4-6, 6-4) in due ore e dieci minuti. Il numero 16 del mondo ha dimostrato solidità, convertendo quattro match point, vincendo il 63% dei punti sulla seconda di servizio avversaria e realizzando 21 vincenti di diritto.

Darderi, numero 18 del mondo, ha battuto Adolfo Daniel Vallejo (6-4, 6-7(11), 6-3).

Questa vittoria estende la sua serie positiva a Bastad (8-0) e lo rende il primo dal 2011 (Robin Soderling) a raggiungere due finali consecutive. L'italiano vanta cinque vittorie e una sola sconfitta nelle finali ATP su terra, eguagliando Alexander Zverev per successi su questa superficie nel 2026 (20-9).

Rublev cerca il 18° titolo

La finale di Bastad offre a Andrey Rublev l'opportunità di conquistare il suo 18° titolo ATP. Il russo ha mostrato grande solidità, confermando le sue abilità sulla terra battuta. La sua esperienza e la capacità di gestire i momenti cruciali saranno determinanti contro Darderi, che mira a difendere il titolo.

Il Nordea Open: torneo e protagonisti

Il Nordea Open di Bastad, ATP 250 su terra battuta, si svolge dal 13 al 19 luglio.

Oltre a Darderi e Rublev, tra i protagonisti figurano Grigor Dimitrov e Moise Kouame. Il montepremi è di 612.620 euro, con 93.175 euro per il vincitore del singolare. Luciano Darderi, vincitore nel 2025, punta a emulare Robin Soderling (2011) nell'impresa di vincere due edizioni consecutive.