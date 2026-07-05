Aryna Sabalenka, numero uno del ranking mondiale, ha vissuto un momento di delusione dopo la sconfitta subita agli ottavi di finale di Wimbledon contro Naomi Osaka. In conferenza stampa, la ventottenne bielorussa non ha nascosto il proprio stato d’animo: "Voglio solo andarmene, ubriacarmi completamente, dimenticarmi del tennis e cercare di rimettermi in forma". Un’ammissione che fotografa il difficile momento della tennista, ancora una volta eliminata prima dei turni decisivi a Wimbledon e al Roland Garros.

Sabalenka ha raccontato di non essersi sentita al meglio durante il match: "Onestamente mi sembra che oggi non ci fossi, ho fatto del mio meglio, stavo cercando di adattarmi nel miglior modo possibile.

Non lo so, per qualche motivo non ero affatto al mio livello. Sono stata sopraffatta, forse mi sono lasciata prendere troppo dall'emozione, ma cercavo di mantenere il controllo. A volte capitano giornate così. Bisogna solo fare i complimenti all'avversaria e andarsene". Le sue parole riflettono la difficoltà di gestire la pressione e le aspettative che accompagnano chi guida la classifica mondiale.

Il trionfo di Naomi Osaka a Wimbledon

La partita ha visto Naomi Osaka imporsi con il punteggio di 6-2, 7-6 (7-2) in un’ora e ventotto minuti. Per la giapponese si tratta della prima vittoria su Sabalenka negli ultimi otto anni, interrompendo una serie negativa dal 2018. Osaka ha inoltre posto fine alla striscia di quattordici successi consecutivi di Sabalenka nei quarti di finale dei tornei del Grande Slam, infliggendole la prima sconfitta in due set in uno Slam dal 2020.

"È passato tanto tempo dall’ultima volta che mi sono divertita così in campo, e farlo qui significa molto per me... Volevo davvero cambiare le cose e sono felice di averne avuto l’opportunità, dato che avevo perso contro di lei tre volte di fila", ha dichiarato Osaka.

Le prospettive future per Sabalenka e Osaka

La sconfitta di Sabalenka rappresenta un nuovo ostacolo nella sua rincorsa ai titoli sull’erba londinese. Osaka, invece, raggiunge per la prima volta i quarti di finale a Wimbledon, confermando il suo ritorno ad alti livelli dopo un periodo difficile. Il match ha evidenziato la capacità della giapponese di gestire i momenti chiave e di imporsi contro una delle giocatrici più forti del circuito. Per Sabalenka, il prossimo obiettivo sarà ritrovare serenità e fiducia, elementi fondamentali per tornare protagonista nei grandi appuntamenti.