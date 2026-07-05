Jannik Sinner, il numero uno del mondo e campione in carica, scende in campo oggi, domenica cinque luglio, a Wimbledon per affrontare gli ottavi di finale. Il suo avversario è il giapponese Shintaro Mochizuki, attualmente al numero centocinquantuno del ranking ATP. La sfida si terrà sul prestigioso Campo Centrale dell’All England Club, promettendo un incontro di grande interesse.

L'appuntamento è fissato come terzo incontro sul Centrale, con inizio previsto non prima delle diciotto (ora italiana). Questo match segna il primo confronto in carriera tra i due tennisti, aggiungendo un elemento di imprevedibilità e attesa al torneo.

Il confronto sul Campo Centrale

Per Sinner, questo match rappresenta un ulteriore passo nel suo percorso da campione in carica e numero uno del mondo. Affronterà un avversario che ha dimostrato grande determinazione, essendosi guadagnato l'accesso al tabellone principale superando le qualificazioni. Mochizuki ha superato avversari come Max Basing, Ethan Quinn e Rafael Jodar, dimostrando di meritare il suo posto contro il favorito del seeding.

Il giovane giapponese, già campione juniores a Wimbledon nel duemiladiciannove, si è rivelato una delle sorprese più interessanti di questa edizione del torneo, avendo superato non solo le qualificazioni ma anche tre turni nel main draw. La sua ascesa lo rende un avversario da non sottovalutare, nonostante la differenza di ranking.

Gli altri azzurri in campo

Intanto, il tennis italiano continua a vivere momenti di intensità a Wimbledon. Tra gli uomini, Flavio Cobolli ha conquistato un posto negli ottavi di finale, dopo aver superato un ostacolo importante come Khachanov. Purtroppo, il percorso di Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini si è interrotto, con entrambi i tennisti eliminati dai rispettivi incontri.

Nel tabellone femminile, Jasmine Paolini prosegue la sua corsa, avanzando nel torneo. La giornata di oggi vedrà scendere in campo anche Sara Errani e Andrea Vavassori, impegnati nel doppio misto, a completare il quadro degli italiani ancora in gara.

Dove seguire il match e gli orari

Gli appassionati potranno seguire la partita in diretta esclusiva sui canali Sky Sport.

Per chi preferisce lo streaming, l'incontro sarà disponibile su NOW e Sky Go. Nello specifico, la trasmissione è prevista su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 4K, garantendo una copertura completa dell'evento.

Come già menzionato, l'incontro tra Sinner e Mochizuki è il terzo in programma sul Campo Centrale e inizierà non prima delle diciotto (ora italiana). L'assenza di precedenti tra i due giocatori rende questo confronto ancora più intrigante, con entrambi i tennisti pronti a scrivere il primo capitolo della loro rivalità sul prestigioso prato di Wimbledon.