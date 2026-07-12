Il commissario tecnico dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha cercato di stemperare le tensioni e l'eccessiva attesa in vista della semifinale dei Mondiali 2026 contro l’Inghilterra. Dopo aver guidato la sua squadra alla vittoria per 3‑1 ai tempi supplementari contro la Svizzera, assicurandosi così l'accesso al penultimo atto del torneo, Scaloni ha definito l’incontro “soltanto una partita di calcio”, invitando alla calma e alla concentrazione sportiva.

Le parole di Scaloni e il contesto della sfida

Con fermezza, Scaloni ha voluto ridimensionare l’attenzione mediatica e le implicazioni extra-sportive che circondano la sfida con gli inglesi.

Ha dichiarato: “È soltanto una partita di calcio, il messaggio che deve arrivare è che è solo una partita di calcio. Giocheremo una partita di calcio contro una grande Nazionale che ha un ct bravissimo e che ammiro molto. È soltanto una partita di calcio, punto. Niente più di questo”. Un chiaro tentativo di riportare il focus sull'aspetto puramente agonistico.

Il riferimento alla profonda rivalità tra Argentina e Inghilterra è inevitabile. Sul piano sportivo, la memoria corre al 1986, quando Diego Maradona beffò i Tre Leoni con l’iconica “mano de Dios” e segnò il gol del secolo. Ma la contesa affonda le radici anche in motivi politici: la guerra delle Isole Falkland, o Malvinas, del 1982, rappresenta una ferita ancora aperta nei cuori sudamericani, tanto da essere citata nell’ormai celebre canzone ‘La quarta stella’, colonna sonora dei Mondiali dell'Albiceleste: “Per le Malvinas, per Diego, per l’ultima di Leo”.

Il percorso verso la semifinale e la rivalità storica

L’Argentina affronterà l’Inghilterra dopo aver superato la Svizzera ai tempi supplementari, mentre la nazionale inglese ha conquistato l'accesso alla semifinale eliminando la Norvegia per 2‑1. La partita è indubbiamente carica di significati storici e simbolici, ma Scaloni ha voluto con decisione riportare l’attenzione al campo, alla prestazione e alla normalità di un confronto sportivo di alto livello.

La rivalità storica tra le due nazionali è alimentata da eventi che trascendono il calcio. La guerra delle Falkland del 1982 e momenti iconici come la “mano de Dios” hanno contribuito a rendere questo incontro uno dei più sentiti e attesi nel panorama calcistico internazionale.

Scaloni ha ribadito il suo messaggio anche in inglese, per enfatizzare la sua posizione: “This is just a football game, OK? … It is a football game and we will be playing against a very tough opponent with an excellent coach. And this is a football game. And that is all.” Con queste parole, il tecnico ha voluto minimizzare l’enfasi storica e politica che spesso circonda la sfida, riportando il focus sul valore tecnico e sulla preparazione della squadra. La semifinale si giocherà ad Atlanta e rappresenta per l’Argentina la possibilità di difendere il titolo mondiale conquistato in Qatar. Scaloni, con la sua esperienza e autorevolezza, cerca di mantenere la squadra concentrata sull’obiettivo sportivo, evitando ogni possibile distrazione esterna.