Marc Marquez ha dominato il Gran Premio di Germania sul circuito del Sachsenring, conquistando una vittoria schiacciante che gli permette di accorciare le distanze dal leader del Mondiale, Jorge Martin. Il pilota della Ducati, partito dalla pole position, ha tagliato il traguardo davanti ad Ai Ogura e Raul Fernandez, consolidando la sua rimonta in classifica generale.

La gara ha visto Marquez imporre un ritmo elevato sin dalle prime battute, gestendo con autorità la corsa fino alla bandiera a scacchi. Ai Ogura, su Aprilia Trackhouse, ha concluso in seconda posizione con un distacco di 1,996 secondi, mentre Raul Fernandez, anch’egli su Aprilia Trackhouse, ha completato il podio a 5,104 secondi dal vincitore.

Al quarto posto si è piazzato Pedro Acosta su KTM, seguito da Jorge Martin su Aprilia, che, pur mantenendo la testa della classifica iridata, non è riuscito a sfruttare appieno l’assenza di Marco Bezzecchi, fermato da un infortunio rimediato nelle qualifiche.

Alle spalle dei primi cinque, hanno tagliato il traguardo Francesco Bagnaia (Ducati) in sesta posizione, seguito da Fabio Quartararo (Yamaha), Luca Marini (Honda), Enea Bastianini (KTM) e Brad Binder (KTM), che ha completato la top ten. La classifica del Mondiale Piloti vede Jorge Martin in testa con 208 punti, seguito da Ai Ogura a 194. Marc Marquez, grazie a questa vittoria, sale a quota 190 punti, riducendo il suo distacco dal vertice a soli 18 punti.

Marco Bezzecchi, nonostante l'assenza, mantiene la quarta posizione con 186 punti, mentre Fabio Di Giannantonio è quinto a 184.

Il dominio di Marquez al Sachsenring

La gara tedesca ha segnato un momento importante nella stagione, con Marquez che ha dimostrato una condizione eccellente e una gestione impeccabile della corsa. Il pilota Ducati, già vincitore della gara sprint del sabato, ha eguagliato lo storico record di dieci vittorie in un singolo Gran Premio nella classe regina, affiancando Giacomo Agostini in questa speciale classifica.

Il successo di Marquez in Germania rappresenta la sua decima affermazione sul tracciato del Sachsenring, confermando il feeling speciale tra il pilota spagnolo e il circuito tedesco.

Dopo aver risolto i problemi fisici al braccio destro con un recente intervento chirurgico, Marquez ha mostrato una forma ritrovata, imponendo il proprio ritmo sia nella gara sprint sia nella corsa principale. Questa vittoria gli consente di consolidare la sua rimonta in classifica, portandosi a soli 18 punti dal leader Martin e rilanciando le sue ambizioni iridate nella seconda parte della stagione.

Jorge Martin, pur mantenendo la leadership del Mondiale, non è riuscito ad approfittare dell’assenza di Bezzecchi, mentre Ai Ogura si conferma tra i protagonisti della stagione con un altro podio. Il campionato resta aperto e promette nuove emozioni nelle prossime tappe.