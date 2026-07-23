Il pilota Sergio Pérez offre una guida approfondita al circuito dell’Hungaroring, sede del Gran Premio d’Ungheria, condividendo le sue strategie per un giro ideale. Il messicano, che ha già conquistato un podio su questa pista, sottolinea l’importanza della stabilità in ingresso curva, della meticolosa gestione degli pneumatici e del mantenimento di un ritmo costante su un tracciato caratterizzato dall’assenza di lunghi rettilinei.

L'Hungaroring: Una Sfida Continua

Pérez descrive l’Hungaroring come un tracciato che non concede pause: “Un giro è continuo, richiede guida costante.

È un bel circuito, con molte curve a bassa velocità, ma che trovo molto piacevole.” Per massimizzare le prestazioni, il pilota evidenzia la necessità di un assetto che privilegi la stabilità in ingresso curva. “È fondamentale avere una buona stabilità in entrata per ‘buttare’ la macchina e guadagnare tempo. Un ottimo bilanciamento in ingresso è cruciale,” spiega Pérez.

Strategia di Guida e Gestione degli Pneumatici

L’assenza di lunghi rettilinei rende l’ingresso curva l’elemento dominante all’Hungaroring. “Non essendoci molti rettilinei, tutto si concentra sull’ingresso curva. Il tracciato scorre fluido, senza una sezione chiave specifica, richiedendo di essere al massimo per tutta la durata, dato che non c’è una vera pausa tra una curva e l’altra,” afferma Pérez.

Mantenere il momentum è vitale, implicando una scrupolosa gestione degli pneumatici. “È importante non consumarli troppo presto, per mantenere la performance nel settore finale – questo è fondamentale,” aggiunge il pilota.

Peculiarità del Tracciato e Aspettative Tecniche

L’Hungaroring rappresenta una sfida unica nel calendario di Formula 1. “È una sfida piuttosto unica come circuito, per la quantità di curve,” commenta Pérez. Sul fronte tecnico, le aspettative sono positive: “Qui, le unità motrici dovrebbero essere molto più adatte. Veniamo dal peggior scenario – il Belgio – mentre qui sarà molto meglio. Quindi mi aspetto molte meno discussioni su questi problemi,” conclude il pilota, suggerendo un miglioramento delle prestazioni delle power unit.

Aggiornamenti Tecnici per Cadillac in Ungheria

In vista del Gran Premio, Cadillac introduce importanti aggiornamenti all’impianto frenante. L’obiettivo è risolvere i problemi di surriscaldamento che hanno afflitto il team in Austria, dove sia Pérez sia Bottas furono costretti al ritiro a causa di freni anteriori in fiamme. Il team prevede di testare nuovi tamburi dei freni e di accumulare chilometraggio con simulazioni di gara. Il team principal Graeme Lowdon ha evidenziato l’importanza di “accumulare più chilometri per comprendere al meglio il pacchetto e sviluppare l’auto, testando in particolare i nuovi tamburi dei freni per alleviare il problema avuto in Austria e massimizzare il rendimento della MAC‑26.”

Il Programma del Gran Premio d'Ungheria

Ecco il programma del fine settimana (orari Eastern):