Richard Carapaz ha trionfato nella diciottesima tappa del Tour de France, una frazione alpina di 185 chilometri che ha collegato Voiron a Orcières Merlette. L'ecuadoriano si è imposto con un'azione solitaria, staccando i compagni di fuga sulla salita finale e tagliando il traguardo incontrastato. Questo successo lo riporta nella top ten della classifica generale, mentre Tadej Pogacar, leader indiscusso della corsa, ha mantenuto saldamente la sua maglia gialla, gestendo la tappa da lontano nonostante alcune difficoltà riscontrate dai suoi compagni di squadra.

Il gruppetto di sei corridori, protagonista della fuga di giornata, si è giocato il successo, ma è stato Carapaz a dimostrare la maggiore determinazione e forza, precedendo sul podio di tappa Mauro Schmid e Matteo Jorgenson. La sua vittoria è il frutto di un'azione ben calcolata e di una resistenza notevole.

Una vittoria attesa per Carapaz

Questa vittoria rappresenta un momento significativo per il corridore ecuadoriano, che nelle tappe precedenti aveva già accumulato oltre 130 chilometri in fuga, senza però riuscire a concretizzare i suoi sforzi. Questa volta, il ciclista del Carchi, 33 anni, ha saputo cogliere l'occasione, aggiungendo un altro prestigioso successo al suo ricco palmarès. Tra i suoi meriti figurano già il Giro d'Italia 2019, l'oro olimpico in linea a Tokyo e numerose vittorie di tappa nelle tre grandi corse a tappe.

Il trionfo a Orcières Merlette assume un valore ancora maggiore in una località storica per il ciclismo, teatro di imprese memorabili come quella di Luis Ocaña contro Eddy Merckx. Carapaz, dopo diversi tentativi andati a vuoto nelle giornate precedenti, ha finalmente raccolto la meritata ricompensa, dimostrando ancora una volta il suo spirito combattivo e la sua tenacia.

Pogacar in controllo verso Parigi

La tappa ha visto Tadej Pogacar gestire la corsa con grande attenzione, mantenendo un controllo ferreo sulla situazione nonostante le evidenti difficoltà di alcuni suoi compagni di squadra. Il leader della classifica generale ha così conservato la maglia gialla, rafforzando la sua posizione di principale favorito per la vittoria finale.

Con poche tappe rimaste all'arrivo a Parigi, Pogacar appare saldo al comando, supportato da una squadra che, pur con qualche affanno, continua a garantirgli il necessario sostegno nella difesa del primato.

Con la brillante vittoria di Richard Carapaz e la salda leadership di Tadej Pogacar, il Tour de France si avvia verso le sue fasi conclusive, promettendo ancora molte emozioni. Tra nuove fughe, attacchi decisivi e la lotta per la maglia gialla, l'incertezza e lo spettacolo sono garantiti fino all'ultimo chilometro.