La sindaca di Genova ha espresso soddisfazione per l'inaugurazione dello Spazio Illumina ai Giardini Lamboglia. Parte del progetto Sport Illumina, promosso da Sport e Salute e finanziato dal Ministero per lo Sport e i Giovani, connettendo riqualificazione urbana e sport gratuito. Sottolineando come tali interventi favoriscano l'inclusione, il benessere e l'aggregazione sociale, la sindaca ha reso lo sport un diritto di tutti.

Un Nuovo Spazio per Sport e Comunità a Genova

Lo Spazio Illumina ai Giardini Lamboglia è un esempio concreto di rigenerazione urbana tramite lo sport.

Promosso da Sport e Salute e Ministero, trasforma aree pubbliche in luoghi accessibili. Crea spazi gratuiti e aperti alla cittadinanza per attività fisica e socialità, per la vitalità del quartiere.

Lo Sport come Diritto, Non Privilegio

La sindaca ha ribadito: lo sport è un diritto fondamentale. Ha evidenziato il valore educativo e sociale di spazi curati e accessibili. La riqualificazione dei Giardini Lamboglia è strategica, restituendo un'area pubblica rinnovata per attività sportive, socialità e iniziative culturali, punto di riferimento comunitario.

Il Progetto Nazionale "Sport Illumina": Obiettivi e Impatto

A livello nazionale, Sport Illumina prevede ottantacinque spazi (31,8 milioni di euro).

Mira a riqualificare luoghi urbani, gratuiti per inclusione e benessere sportivo. L'AD di Sport e Salute ha definito "Illumina" "un'idea dirompente": “il buio si deve trasformare in opportunità e il silenzio nel battito di una comunità”.