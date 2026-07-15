Un investimento significativo di 32 milioni di euro è stato annunciato per la realizzazione di 85 playground all’aperto, multidisciplinari, accessibili e gratuiti in tutta Italia. L’iniziativa è stata presentata da Flavio Siniscalchi, Capo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in occasione dell’inaugurazione dello Spazio Illumina ai Giardini Giovanni Lamboglia di Genova. Questo progetto rientra nell’ampio programma Sport Illumina, finanziato dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e promosso da Sport e Salute, con l’obiettivo di rigenerare gli spazi pubblici attraverso lo sport.

Siniscalchi ha evidenziato come l’iniziativa miri a promuovere attivamente la pratica sportiva, il cui valore è oggi riconosciuto dalla Costituzione, e a creare nuovi luoghi di socializzazione e comunità. L’obiettivo primario è quello di ampliare la base sportiva nazionale e di restituire ai cittadini aree aperte dove poter vivere pienamente lo sport e le relazioni interpersonali.

Investimenti per gli impianti sportivi a Genova

Durante l’evento di inaugurazione, Siniscalchi ha anche ricordato gli importanti investimenti destinati al territorio genovese, resi possibili grazie ai fondi del PNRR. Si tratta di circa 16 milioni di euro che saranno impiegati per la riqualificazione e il potenziamento di diversi impianti sportivi cittadini.

Tra le strutture beneficiarie figurano l’impianto della Sciorba, quello di via Aspromonte e la Casa della Vela, situata nell’area del Ponte Parodi. Queste strutture, una volta completati gli interventi, saranno messe a disposizione della comunità per ospitare diverse discipline sportive, favorendo così un più ampio accesso allo sport per tutti i residenti.

L'inaugurazione a Genova e l'impatto sociale

La giornata di inaugurazione dello Spazio Illumina a Genova si è trasformata in una vera e propria festa urbana, animata dalla partecipazione entusiasta di giovani, famiglie e numerose associazioni sportive. Il nuovo spazio, strategicamente posizionato nel cuore del quartiere di Marassi, offre ora aree moderne e attrezzate per attività come skate, basket, pallavolo e calisthenics.

Oltre alle opportunità sportive, il luogo è stato concepito per accogliere anche iniziative culturali e musicali, diventando un punto di riferimento per l’aggregazione sociale.

L’intervento genovese rientra tra i dieci progetti principali dedicati alle grandi città e ha permesso la riqualificazione di due aree sportive che sono state restituite gratuitamente alla comunità. Il progetto Sport Illumina, che gode del supporto di partner privati, si propone di affrontare e contrastare problematiche sociali quali la solitudine, il disagio e le discriminazioni. Attraverso la promozione dell’inclusione e del benessere collettivo, lo sport e la partecipazione attiva diventano strumenti fondamentali per la crescita della comunità.

In conclusione, Siniscalchi è stato interpellato riguardo alla possibile candidatura di Genova, in sinergia con Torino e Milano, per ospitare futuri Giochi Olimpici. A tal proposito, ha precisato che la valutazione di questa ipotesi è attualmente in corso da parte del CONI. Ha espresso fiducia nella massima adesione da parte dei territori coinvolti, sottolineando che una valutazione complessiva sarà effettuata per verificare le potenzialità di una candidatura che possa rappresentare un successo per l’intero Paese.