Novak Djokovic ha sigillato il suo posto nel terzo turno di Wimbledon, superando con autorità Stefanos Tsitsipas in un match dominato in tre set. Sul prestigioso manto erboso dell'All England Club, il campione serbo ha mostrato una prestazione impeccabile, chiudendo l'incontro con i parziali di 6-3, 6-4, 6-2 in appena un'ora e 28 minuti di gioco. Questa vittoria non solo conferma la sua solida presenza nel torneo londinese, ma lo proietta verso il prossimo impegno contro il tennista francese Arthur Rinderknech.

Fin dalle prime battute, Djokovic ha imposto il proprio ritmo, conquistando un break cruciale nel quarto game del primo set e gestendo con estrema sicurezza il vantaggio acquisito.

La sua prestazione è stata ancora più convincente nel secondo parziale, dove il serbo ha sfoggiato una straordinaria efficacia al servizio: ha infatti vinto il 100% dei punti con la prima palla e ha commesso un solo errore non forzato, un dato che sottolinea la sua precisione. Il break decisivo in questo set è giunto nel nono game, consolidando il suo dominio e portandolo a un passo dalla vittoria.

La supremazia al servizio e il tredicesimo successo

Anche nel terzo set, nonostante un tentativo di reazione di Tsitsipas che aveva conquistato un iniziale vantaggio, Djokovic ha dimostrato la sua superiorità tattica e tecnica. Il serbo ha risposto con una serie impressionante di cinque giochi consecutivi, chiudendo l'incontro senza mai concedere il proprio servizio e annullando tutti e cinque i break point che ha dovuto affrontare.

Questa prestazione dominante segna la sua tredicesima vittoria contro il tennista greco, rafforzando ulteriormente la sua posizione tra i favoriti per il titolo di Wimbledon.

Con l'obiettivo di conquistare il suo venticinquesimo titolo Slam, Djokovic ha messo in mostra una straordinaria efficienza al servizio, un elemento chiave della sua strategia. Ha vinto ben l'88% dei punti giocati con la prima palla, un dato che evidenzia la sua precisione e potenza. Questa vittoria lo porta inoltre a un passo da un altro record storico a Wimbledon: con 104 successi nei match di singolare maschile nell'era Open, è ora a una sola vittoria dall'eguagliare il primato di Roger Federer, che detiene 105 vittorie.

Prossimi incontri e gli altri qualificati

Il tabellone maschile di Wimbledon ha visto avanzare al terzo turno, oltre a Djokovic, anche altri nomi di spicco. Hanno superato il secondo ostacolo il russo Daniil Medvedev, il talentuoso canadese Felix Auger-Aliassime, che ha prevalso su Dino Prizmic in tre set molto combattuti (7-6 (7-2), 6-3, 7-5), e il giovane brasiliano Joao Fonseca, che ha avuto la meglio su Jesper de Jong con il punteggio di 6-1, 7-5, 6-4. Per Novak Djokovic, il prossimo impegno sarà un inedito scontro con il francese Arthur Rinderknech, un'occasione per continuare la sua corsa verso il titolo e, allo stesso tempo, per raggiungere l'illustre record di vittorie di Federer sull'erba di Wimbledon.