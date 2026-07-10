La grande attesa è finita: Jannik Sinner torna in campo per la finale di Wimbledon 2026, dove affronterà il temibile Alexander Zverev. L'incontro, che promette scintille, è in programma domenica 12 luglio, con fischio d'inizio previsto "non prima delle 17". Il fuoriclasse azzurro, reduce da una convincente vittoria nel penultimo atto dello Slam inglese contro Novak Djokovic, si prepara a una sfida cruciale per difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Londra. Dall'altra parte della rete, il tedesco, già campione al Roland Garros, cercherà di conquistare il suo primo trofeo sull'erba di Wimbledon.

Questa finale rappresenta il culmine di un torneo prestigioso, l'All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra, che ha visto i migliori tennisti del mondo sfidarsi dal 29 giugno al 12 luglio. Sinner, in quanto campione uscente e numero uno del seeding, è chiamato a confermare il suo status di leader, mentre Zverev, posizionato come seconda testa di serie, punta a sovvertire i pronostici e a imporsi in uno dei tornei più iconici del circuito.

Sinner-Zverev: orario e precedenti di una rivalità

L'appuntamento con la storia è fissato per domenica 12 luglio, con l'inizio del match previsto "non prima delle 17". Questa finale di Wimbledon 2026 segnerà il quindicesimo confronto tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, una rivalità che ha già regalato momenti di grande tennis.

L'azzurro vanta un bilancio positivo nei precedenti, conducendo per 10 vittorie a 4. L'ultimo scontro diretto, ancora fresco nella memoria degli appassionati, risale alla finale di Madrid 2026, dove Sinner si impose con un perentorio 6-1, 6-2, dimostrando una netta superiorità. Questo dato aggiunge ulteriore pepe alla sfida sull'erba londinese, con Zverev che cercherà la rivincita e Sinner determinato a mantenere il suo dominio.

Dove seguire la finale di Wimbledon: TV e streaming

Per tutti gli appassionati che non potranno essere presenti all'All England Lawn Tennis and Croquet Club, la finale di Wimbledon 2026 tra Sinner e Zverev sarà ampiamente coperta dai principali canali televisivi e piattaforme di streaming.

La diretta televisiva sarà garantita sui canali Sky Sport, offrendo una copertura completa dell'evento. Inoltre, per permettere a un pubblico ancora più vasto di seguire l'incontro, il match sarà visibile anche in chiaro su Tv8.

Per chi preferisce la flessibilità dello streaming, diverse opzioni saranno disponibili. Gli abbonati Sky potranno accedere alla partita tramite l'applicazione Sky Go, che consente di seguire l'evento su dispositivi mobili e computer. Un'alternativa è rappresentata da NOW, la piattaforma di streaming di Sky, che offre pacchetti sportivi dedicati. Infine, anche il sito ufficiale di Tv8.it metterà a disposizione la trasmissione in streaming, rendendo la finale accessibile a tutti, ovunque si trovino. Sarà un'occasione imperdibile per assistere a uno degli eventi sportivi più attesi dell'anno.