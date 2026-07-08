Novak Djokovic ha superato Félix Auger‑Aliassime nei quarti di finale del torneo di Wimbledon, aggiudicandosi il match al tie‑break decisivo del quinto set. Questa vittoria gli ha garantito l’accesso alla semifinale, dove affronterà l'italiano Jannik Sinner, in un incontro che si preannuncia di grande intensità.

La sfida epica e il punteggio

Il tennista serbo ha prevalso in una sfida estremamente combattuta e ad alta tensione, che si è protratta per ben cinque ore e quattordici minuti. Il confronto si è concluso al tie‑break a dieci punti del quinto set, con il punteggio finale di 7‑6, 3‑6, 6‑3, 6‑7, 7‑6.

Una vittoria ottenuta al culmine di un match equilibrato, dove Djokovic ha saputo imporsi nel momento cruciale, dimostrando ancora una volta la sua resilienza e la sua capacità di gestire la pressione.

I record storici di Djokovic a Wimbledon

Con questo successo, Novak Djokovic, già sette volte campione a Wimbledon, ha riscritto la storia dei Championships. A 39 anni, è diventato il secondo giocatore, dopo Ken Rosewall, a raggiungere le semifinali del torneo superati i 39 anni. Il campione serbo ha inoltre stabilito nuovi e significativi record: ha raggiunto il maggior numero di semifinali Slam maschili, ben 55, e ha collezionato il maggior numero di semifinali consecutive a Wimbledon, otto, un filotto iniziato nel 2018.

Questa è anche la sua quinta semifinale all’All England Club dopo aver compiuto 35 anni, portando il totale delle semifinali Slam raggiunte oltre i 35 anni a 13, un primato assoluto nel tennis maschile.

Al termine della maratona tennistica, Djokovic ha commentato la sua prestazione, sottolineando l'importanza di “cuore e gestione dei nervi” in partite di tale portata. Ha aggiunto: “Al quinto set la partita poteva andare in qualunque direzione, questi sono i momenti per cui continuo a giocare a tennis”. Con un tocco di ironia, ha poi concluso: “Vorrei che questa fosse stata la finale, così da non dovermi preoccupare di come starà il mio corpo domani. Però sono felice e sono contento che i miei figli non mi abbiano ascoltato e non siano andati a letto dopo il quarto set”.

Il percorso di Sinner verso la semifinale

Anche Jannik Sinner ha conquistato il suo posto in semifinale, superando Jan‑Lennard Struff con il punteggio di 7‑5, 7‑6, 6‑3. L'italiano ha impiegato poco più di due ore e mezza di gioco per assicurarsi la vittoria. Per Sinner, si tratta della terza semifinale a Wimbledon, la seconda consecutiva, e della sua decima presenza complessiva in una semifinale di un torneo del Grande Slam. Un traguardo che conferma la sua costante crescita e la sua posizione tra i migliori tennisti del circuito.

L'attesa semifinale

L'appuntamento con la semifinale tra Novak Djokovic e Jannik Sinner è fissato per venerdì 10 luglio. Sarà un confronto molto atteso tra due dei protagonisti più brillanti del tennis mondiale, con in palio un posto nella finale di Wimbledon.