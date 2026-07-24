Tereza Valentova e Lilli Tagger hanno conquistato le semifinali del Livesport Prague Open, regalando al pubblico ceco sfide intense e ricche di colpi di scena. La diciannovenne ceca Valentova ha superato la campionessa in carica Marie Bouzkova in una combattutissima sfida durata tre set, mentre la diciottenne austriaca Tagger ha eliminato Sara Bejlek, preparandosi ora ad affrontare Barbora Krejcikova.

Valentova trionfa in rimonta su Bouzkova

Il percorso di Tereza Valentova verso la semifinale è stato caratterizzato da un'emozionante rimonta. La giovane tennista ceca ha affrontato Marie Bouzkova in un incontro epico sul campo centrale di Praga, vincendo con il punteggio di 2-6, 6-4, 7-6(6).

Nonostante un problema alla schiena e una partenza difficile che l'ha vista perdere il primo set e i primi otto punti del secondo, Valentova ha dimostrato grande tenacia. Ha messo a segno ben 42 vincenti contro i 37 della sua avversaria e ha sigillato la vittoria con un colpo decisivo sul nastro nel tie-break del terzo set, convertendo il suo terzo match point.

Al termine della partita, l'emozione era palpabile. Valentova ha espresso la sua incredulità e la fatica della sfida, dichiarando: “Jesus Christ, it was hell, I’m still shaking.” Questa vittoria assume un significato particolare per la ceca, in quanto rappresenta la sua prima affermazione in carriera contro Bouzkova, vendicando così le sconfitte subite nella semifinale di Praga dell'anno precedente e nel torneo di Nottingham di questa stagione.

Ora, la quinta testa di serie Tereza Valentova si prepara ad affrontare l'ucraina Daria Snigur nella semifinale in programma sabato.

Lilli Tagger sorprende Bejlek e sfida Krejcikova

Un'altra protagonista inattesa delle semifinali è Lilli Tagger. La diciottenne austriaca ha ottenuto un successo sorprendente contro la ceca Sara Bejlek, imponendosi con il punteggio di 6-3, 6-4. Il risultato è particolarmente significativo se si considera che solo una settimana prima, ad Atene, Tagger aveva subito una netta sconfitta contro la stessa avversaria. La gioia e lo stupore di Tagger erano evidenti nelle sue parole post-partita: “Right now I can’t really believe that I did it, that I won the match, because last week she was playing really good.”

La sua prossima sfida sarà di altissimo livello: in semifinale, Tagger incrocerà la racchetta con la seconda testa di serie, Barbora Krejcikova.

La Krejcikova, due volte campionessa Slam e vincitrice quest'anno ad Atene, arriva all'appuntamento forte di una striscia positiva di otto successi consecutivi, dopo aver superato la wild card ceca Denisa Šalková con un doppio 6-3.

Le protagoniste e il cammino verso il titolo

Il Livesport Prague Open si conferma un palcoscenico ideale per l'emergere di giovani talenti nel tennis femminile. Tereza Valentova, quinta testa di serie, ha dimostrato di trovarsi particolarmente a suo agio sui campi di Praga, dove vanta ora un impressionante record di sei vittorie e una sola sconfitta in carriera. Il suo trionfo su Bouzkova la proietta tra le principali candidate al titolo, forte di una ritrovata fiducia e della capacità di gestire momenti di alta tensione.

Dall'altra parte del tabellone, Lilli Tagger continua il suo percorso di crescita, affrontando ora una delle giocatrici più esperte e titolate del circuito. La sua vittoria su Bejlek evidenzia una notevole progressione e la capacità di imparare dagli errori passati. Il torneo, che ha visto anche la campionessa di Wimbledon Linda Noskova ricevere una standing ovation dal pubblico, promette semifinali avvincenti e un'ulteriore conferma del dinamismo del tennis femminile.