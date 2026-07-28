Al momento, il panorama del mercato della Major League Baseball non registra alcuna notizia confermata riguardo a una presunta trattativa tra i Chicago Cubs e i St. Louis Cardinals per il lanciatore Dustin May. Le fonti disponibili, infatti, non riportano alcuna informazione verificabile o ufficiale che possa avvalorare l'ipotesi di un possibile scambio che coinvolga questi due storici club e il talentuoso giocatore.

Il contesto delle franchigie MLB

I Chicago Cubs e i St. Louis Cardinals rappresentano due delle franchigie più iconiche e storiche all'interno della Major League Baseball.

Entrambe le squadre sono spesso protagoniste di significativi movimenti di mercato, specialmente in prossimità della cruciale trade deadline, il periodo dell'anno in cui le squadre cercano di rinforzare i propri roster in vista dei playoff o di riorganizzarsi per il futuro. Nonostante la loro consueta attività sul fronte delle trattative, non emergono, in questo specifico frangente, dettagli concreti o comunicazioni ufficiali che possano suggerire l'esistenza di negoziazioni in corso tra le due società per l'acquisizione di Dustin May.

La situazione contrattuale e la posizione di Dustin May

È fondamentale sottolineare che Dustin May è attualmente un giocatore dei Los Angeles Dodgers e non, come talvolta erroneamente ipotizzato, dei St.

Louis Cardinals. Questa precisazione è cruciale per comprendere l'attuale scenario di mercato. Non esistono, infatti, fonti attendibili o comunicazioni ufficiali che possano confermare un suo eventuale passaggio ai St. Louis Cardinals, né tantomeno l'esistenza di trattative in corso che lo vedano coinvolto in uno scambio tra i Chicago Cubs e i Cardinals. Qualsiasi speculazione in merito, dunque, rimane priva di fondamento verificabile.

Il mondo del baseball professionistico è costantemente in fermento, e eventuali sviluppi futuri sul fronte del mercato giocatori saranno, come sempre, oggetto di attenta osservazione da parte degli addetti ai lavori e dei tifosi. Tuttavia, al momento attuale, non si registrano notizie ufficiali o confermate che possano dare concretezza a questa specifica ipotesi di scambio, che rimane, per il momento, una mera congettura priva di riscontri.