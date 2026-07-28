La sfida tra i Cleveland Guardians e i Cincinnati Reds, attesa per la serata di lunedì al Great American Ball Park, è stata ufficialmente rinviata a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Un violento sistema temporalesco ha infatti colpito la zona di Cincinnati, impedendo il regolare svolgimento dell'incontro, che avrebbe dovuto segnare l'apertura della serie tra le due formazioni dell'Ohio.

Il primo lancio era inizialmente previsto per le 6:40 p.m. ET, ma la pioggia battente e i fenomeni atmosferici intensi hanno costretto gli organizzatori a posticipare l'inizio della partita.

La decisione è giunta in seguito all'emissione di un'allerta per forti temporali da parte del National Weather Service, valida fino alla mezzanotte. Le previsioni indicavano la possibilità di precipitazioni significative, con accumuli fino a mezzo pollice, accompagnate da tuoni, fulmini e raffiche di vento.

Nonostante la gravità della situazione meteorologica, le squadre hanno optato per un rinvio temporaneo piuttosto che per un annullamento definitivo. L'obiettivo è quello di individuare una finestra utile nel corso della serata per poter disputare i nove inning previsti, evitando così la necessità di programmare un doppio incontro nei giorni successivi, soluzione che presenterebbe notevoli complessità logistiche, specialmente trattandosi di una serie inter-lega.

Le previsioni meteo e le prospettive di gioco

Il maltempo ha interessato la città proprio nelle ore immediatamente precedenti l'orario d'inizio originario, con le precipitazioni più intense attese tra le 19:15 e le 19:30. Le probabilità di pioggia si mantenevano elevate fino alle 21, per poi diminuire progressivamente nel corso della notte. Questa incertezza ha spinto le formazioni a preferire un'attesa prolungata, nella speranza di un miglioramento delle condizioni, piuttosto che affrontare le complicazioni derivanti da un doppio confronto ravvicinato.

Al momento, non è stato ancora comunicato un nuovo orario per il primo lancio. La situazione rimane in costante aggiornamento, e la possibilità che la partita si disputi in tarda serata è ancora concreta, qualora le condizioni atmosferiche lo permettano.

La priorità per entrambe le squadre è quella di evitare un doppio incontro, che potrebbe avere un impatto significativo sulla gestione dei lanciatori e sull'intero calendario.

Situazione delle squadre e dettagli tecnici

Il confronto tra i Guardians e i Reds vedeva schierati sul monte di lancio Slace Cecconi (con un record di 4 vittorie e 7 sconfitte, un'ERA di 4.60 e 82 strikeout) per Cleveland, e Chase Burns (con 12 vittorie e 1 sconfitta, un'ERA di 2.42 e 124 strikeout) per Cincinnati. I Cleveland Guardians si presentano a questa sfida con un bilancio di 54 vittorie e 53 sconfitte, posizionandosi a 2.5 partite dalla vetta della AL Central. I Cincinnati Reds, invece, occupano l'ultimo posto nella NL Central, con 49 vittorie e 55 sconfitte.

Le quote pre-partita indicavano i Reds come favoriti in casa. Tuttavia, il rinvio per pioggia ha posticipato ogni verdetto sul campo, lasciando tifosi e addetti ai lavori in attesa di ulteriori sviluppi nelle prossime ore. L'incertezza regna sovrana, ma la speranza è che il maltempo conceda una tregua per permettere lo svolgimento dell'incontro.