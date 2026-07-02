Gli azzurri sono protagonisti sui prestigiosi campi in erba di Wimbledon. Nel pomeriggio del 2 luglio 2026, l'attenzione è focalizzata su due incontri del secondo turno che vedono impegnati Lorenzo Sonego e Tyra Caterina Grant. I match sono in corso, con situazioni diverse per i tennisti italiani che cercano di avanzare nel torneo.

Lorenzo Sonego sta conducendo la sua sfida contro il canadese Gabriel Diallo. Dopo aver conquistato il primo set con un combattuto 7-6, Sonego è attualmente in vantaggio per 1-0 nel secondo parziale. La sua performance sul campo 14 mostra determinazione e un buon controllo del gioco, mirando a consolidare il vantaggio per proseguire il suo percorso a Wimbledon.

Nel tabellone femminile, la giovane Tyra Caterina Grant sta affrontando la ceca Marie Bouzkova sul campo 16. La partita si è rivelata complessa fin dall'inizio per l'italiana, che ha ceduto il primo set con il punteggio di 5-7. Attualmente, Grant si trova in svantaggio per 0-1 nel secondo set, cercando la reazione necessaria per ribaltare l'esito dell'incontro e mantenere vive le sue speranze nel torneo.

La Giornata degli Italiani a Wimbledon

La giornata del 2 luglio a Wimbledon vede un'ampia e significativa partecipazione italiana. Oltre a Sonego e Grant, impegnati nei loro match, sono complessivamente cinque gli italiani presenti nel secondo turno del torneo, inclusa Jasmine Paolini. L'impegno degli atleti azzurri in questa fase cruciale sottolinea la crescente competitività del tennis nazionale in uno dei tornei più importanti e storici al mondo.

L'agenda tennistica prevede inoltre l'ingresso in campo di altri due talenti azzurri. A seguire gli incontri attualmente in corso, sarà la volta di Flavio Cobolli, che si misurerà con l'australiano James Duckworth. Successivamente, il pubblico di Wimbledon attenderà l'esordio di Matteo Berrettini, un volto noto e apprezzato, che sfiderà il francese Arthur Fils in quella che si preannuncia come una delle sfide più attese della giornata.

L'impegno degli atleti italiani sui campi di Wimbledon è un chiaro segnale della loro ambizione e del desiderio di raggiungere traguardi sempre più prestigiosi nel panorama tennistico internazionale.