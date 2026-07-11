La Spagna ha conquistato un posto nelle semifinali dei Mondiali 2026, superando il Belgio con un risultato di 2-1. La partita, ricca di emozioni e colpi di scena, si è disputata a Los Angeles e ha visto la Roja guadagnarsi il diritto di affrontare la Francia nel prossimo turno. Il gol decisivo, firmato da Mikel Merino nel finale di gara, ha sigillato una vittoria fondamentale per la squadra spagnola.

Il match si è acceso al trentesimo minuto del primo tempo, quando Fabián Ruiz ha sbloccato il risultato, portando la Spagna in vantaggio. La reazione del Belgio non si è fatta attendere: al quarantunesimo minuto, De Ketelaere ha ristabilito la parità con un colpo di testa preciso, lasciando presagire un secondo tempo avvincente.

E così è stato: la ripresa ha mantenuto alta la tensione fino alle battute conclusive.

I momenti chiave del successo spagnolo

L'apertura delle marcature è avvenuta grazie a un'azione insistita della Spagna. Un tiro potente di Fabián Ruiz è stato inizialmente respinto dal portiere belga Courtois, ma il centrocampista spagnolo è stato lesto a raccogliere la ribattuta e a insaccare, portando i suoi in vantaggio. Il pareggio belga è arrivato poco dopo, con De Ketelaere che ha saputo sfruttare al meglio un cross ben calibrato di Castagne, realizzando un colpo di testa imparabile che ha riportato il punteggio in equilibrio.

La svolta definitiva della partita si è concretizzata nel secondo tempo, precisamente al quarantaduesimo minuto.

Dopo una fase di gioco combattuta, Mikel Merino, subentrato da poco, si è trovato al posto giusto nel momento giusto. Raccogliendo un rimpallo su un tiro di Cubarsí, il centrocampista ha superato il portiere belga, mettendo a segno il gol del 2-1 che ha regalato alla Spagna la qualificazione. Questo momento cruciale ha scatenato l'esultanza dei tifosi e della panchina spagnola.

Verso la semifinale: la sfida con la Francia

Con questa vittoria sofferta ma meritata, la Spagna si prepara ora ad affrontare la Francia in una delle semifinali del torneo. I transalpini hanno ottenuto il loro pass per questo prestigioso appuntamento battendo il Marocco per 2-0. La gara che ha visto la qualificazione francese è stata decisa dalle reti di Mbappé e Dembélé, entrambe siglate nella ripresa, dopo un primo tempo senza gol e caratterizzato da un rigore parato dal portiere marocchino Bono.

Il protagonista del gol decisivo, Mikel Merino, ha espresso tutta la sua gioia e determinazione al termine della partita. "No me lo creo, otra vez lo he hecho. Vamos con mucha hambre y ganas a por Francia", ha dichiarato il centrocampista, sottolineando la sua incredulità per aver segnato ancora una volta un gol così importante e la grande motivazione della squadra in vista della prossima sfida contro i Bleus.