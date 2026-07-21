La Spagna campione del mondo non si accontenta dei successi già ottenuti, puntando ora con decisione al prestigioso Pallone d’Oro. Dopo il trionfo indimenticabile a New York e la grandiosa festa di celebrazione che ha animato le strade di Madrid, radunando oltre due milioni di tifosi entusiasti, l'attenzione del mondo del calcio si sposta ora su due dei suoi protagonisti più brillanti. Il capitano Rodri e il giovanissimo talento Lamine Yamal sono ufficialmente entrati nella ristretta cerchia dei candidati per il riconoscimento individuale più ambito nel panorama calcistico mondiale, la cui assegnazione è prevista per il prossimo ottobre nella capitale britannica, Londra.

Il peso del Mondiale appena conquistato si preannuncia come un fattore di cruciale importanza nella scelta finale del miglior calciatore dell’anno. Oltre ai due fuoriclasse spagnoli, ambiscono al prestigioso premio anche i talenti francesi Mbappé e Olise, e il carismatico capitano della nazionale inglese, Kane. È interessante notare come proprio Rodri, che solo due anni fa a Parigi aveva avuto l'onore di sollevare il suo primo Pallone d’Oro, avesse già espresso pubblicamente la sua grande fiducia nel futuro radioso di Yamal. "Sono convinto che Yamal vincerà il Pallone d’Oro molto presto. Se continua così, lavorando sodo, ci arriverà sicuramente", aveva dichiarato in quell'occasione, profeticamente.

Oggi, in Spagna, la convinzione è forte e condivisa: non solo il giovane astro del Barcellona è considerato un serio contendente, ma lo è anche lo stesso Rodri, forte della sua leadership e delle sue prestazioni. Tra i candidati di spicco figura anche l'eterno Messi, nonostante la delusione della sconfitta subita nella finale dei mondiali.

Le ambizioni dei campioni del mondo

Il trionfo mondiale ha inequivocabilmente rilanciato e amplificato le ambizioni individuali dei principali artefici della storica vittoria spagnola. Rodri, già affermato vincitore del Pallone d’Oro e simbolo di continuità, e Yamal, l'astro nascente del Barcellona e promessa per il futuro, incarnano rispettivamente il presente solido e il potenziale illimitato del calcio iberico.

La straordinaria vetrina internazionale offerta dal Mondiale potrebbe rivelarsi un elemento decisivo nel bilanciare le preferenze e influenzare in maniera significativa la decisione finale per l'assegnazione del premio, mettendo in luce le loro eccezionali performance.

Il sostegno di Rodri a Lamine Yamal

In una recente e significativa intervista, Rodri ha ribadito con forza e convinzione la sua incrollabile fiducia nel talento cristallino e nel potenziale illimitato del suo giovane compagno di squadra. "Algún día levantará el Balón de Oro", ha affermato con sicurezza, sottolineando come Yamal possieda tutte le qualità tecniche, fisiche e mentali, oltre alle condizioni necessarie, per affermarsi come il miglior calciatore del mondo in un futuro non troppo lontano.

Il trionfo della Spagna nel mondiale ha, inoltre, ulteriormente rafforzato le opzioni di diversi giocatori spagnoli, e in particolare quelle di Yamal e Rodri, nella prestigiosa e agguerrita corsa al Pallone d’Oro, rendendoli protagonisti di primo piano.