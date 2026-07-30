È ufficiale: John Stones è un nuovo giocatore dell’Inter. L'annuncio, diffuso dalla redazione milanese il 30 luglio 2026, ha accompagnato le prime, significative dichiarazioni del difensore inglese subito dopo la firma del contratto. Stones ha espresso un profondo senso di emozione, felicità e orgoglio per l'inizio di questo nuovo e stimolante capitolo della sua carriera professionale. “Sinceramente sono molto emozionato. Mi sento felice, orgoglioso ed entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo, questo nuovo viaggio. E non potrei immaginare un posto migliore per farlo.

Ho tanta voglia di vincere ancora”, ha affermato il centrale britannico, sottolineando con forza la sua chiara volontà di proseguire la sua serie di successi e di contribuire ai futuri trionfi del club nerazzurro.

La decisione di unirsi al prestigioso club milanese è stata frutto di una riflessione ponderata e di una scelta convinta. Stones ha rivelato di aver discusso ampiamente l'opportunità con la sua famiglia, senza che sorgesse alcun dubbio sulla bontà della scelta intrapresa. “Quando è nata l’opportunità, ho parlato con la mia famiglia e non abbiamo avuto alcun dubbio: volevamo venire qui”, ha spiegato il difensore. Porta con sé un notevole bagaglio di successi, avendo avuto la fortuna di conquistare numerosi trofei nella sua carriera precedente.

Questa preziosa esperienza e la sua comprovata mentalità vincente saranno messe al servizio della squadra e del club, con l'obiettivo primario di contribuire attivamente ai futuri trionfi e di rafforzare le ambizioni dell'Inter.

La scelta nerazzurra e l'ambizione di vincere

L'arrivo di John Stones all'Inter rappresenta un innesto di grande valore strategico per il reparto difensivo. Il giocatore, rinomato per le sue doti tecniche, la sua visione di gioco e la sua leadership in campo, si presenta con una mentalità fortemente orientata al successo. Il suo entusiasmo è palpabile e la sua intenzione è chiara: mettere a disposizione la propria esperienza vincente per elevare il livello complessivo della squadra.

L'obiettivo è quello di rafforzare ulteriormente il reparto arretrato e di infondere una cultura di vittoria, elementi che Stones ha dimostrato di possedere ampiamente nel corso della sua brillante carriera internazionale e di club. La sua presenza è vista come un fattore chiave per le sfide future.

Dettagli del contratto e l'accoglienza a Milano

Il trasferimento di John Stones all'Inter si concretizza con la firma di un contratto biennale, che lo legherà al club milanese fino al 2028. L'accordo economico prevede un ingaggio annuo di quattro milioni di euro netti, una cifra che riflette il valore e l'importanza del giocatore. Il difensore, arrivato a parametro zero dopo la scadenza del suo precedente vincolo contrattuale, è stato accolto con grande calore ed entusiasmo dai tifosi milanesi al suo arrivo in città, a testimonianza dell'attesa per questo importante acquisto.

Dopo aver formalizzato l'accordo e sostenuto le visite mediche di rito, Stones potrà godere di un breve periodo di vacanze post-Mondiale, prima di unirsi ufficialmente alla squadra e iniziare la preparazione per la nuova, ambiziosa stagione. La sua integrazione è attesa con grande interesse da parte di tutto l'ambiente nerazzurro.