Alex de Minaur, campione in carica del Mubadala Citi Open di Washington, ha ottenuto la sua settima vittoria consecutiva nella capitale americana, accedendo così ai quarti di finale del torneo. In un atteso derby tutto australiano, de Minaur ha superato Cruz Hewitt, il diciassettenne figlio dell’ex numero uno del mondo Lleyton Hewitt, con il punteggio netto di 6-2, 6-3. L'incontro ha visto il mentore prevalere sul suo giovane protetto, in una sfida ricca di spunti tecnici e sportivi.

Il match si è svolto in un clima di grande rispetto e sportività, con entrambi i giocatori che hanno salutato calorosamente il pubblico di Washington durante il loro ingresso in campo.

De Minaur, testa di serie numero uno del torneo e in ottima forma, ha imposto il proprio ritmo fin dai primi scambi. Dopo aver vinto il sorteggio e scelto di ricevere, ha prontamente capitalizzato gli errori iniziali di Hewitt, tra cui un doppio fallo e alcune imprecisioni di dritto, per ottenere il primo break del match e consolidare rapidamente il vantaggio nel primo set.

L'esperienza decisiva di de Minaur in campo

La maggiore esperienza e lucidità tattica di de Minaur si sono rivelate fattori decisivi, in particolare negli scambi prolungati da fondo campo, dove il tennista più navigato ha saputo gestire con maestria i momenti chiave della partita. Nonostante la sconfitta, Cruz Hewitt, al suo debutto nel tabellone principale di Washington dopo aver superato con successo le qualificazioni, ha comunque mostrato lampi del suo indubbio talento e un notevole potenziale.

Il diciassettenne australiano è riuscito a strappare un game all'avversario e ha messo a segno un potente ace da 124 miglia orarie, evidenziando le sue promettenti capacità e la sua determinazione.

La superiorità di de Minaur è stata inequivocabile per tutta la durata dell'incontro. Il primo set si è chiuso in soli 28 minuti, con de Minaur che ha messo a segno otto vincenti, dimostrando grande efficacia. Nel secondo parziale, il campione in carica ha mantenuto un controllo ferreo del gioco, ottenendo il break decisivo per portarsi sul 3-1 e chiudendo l’incontro in 61 minuti al terzo match point disponibile. Al termine della sfida, i due tennisti australiani si sono scambiati un affettuoso abbraccio a rete, a testimonianza del profondo legame di amicizia e rispetto che li unisce, al di là della competizione agonistica.

Prossima sfida per de Minaur e il percorso di Hewitt

Con questa convincente vittoria, Alex de Minaur si prepara ora ad affrontare nei quarti di finale l’americano Brandon Nakashima, che ha conquistato il suo posto eliminando Jakub Mensik in tre set. De Minaur vanta un impressionante record di 61 vittorie e 21 sconfitte nei tornei di categoria ATP 500 dal 2023, un dato che lo conferma tra i migliori interpreti del circuito a questo livello e lo rende un serio contendente per la difesa del titolo. Per Cruz Hewitt, nonostante l'eliminazione, il torneo di Washington rappresenta una tappa fondamentale nella sua giovane carriera, offrendo un'opportunità preziosa per accumulare esperienza cruciale per il suo futuro nel circuito.