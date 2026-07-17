Un'analisi approfondita della storia recente della Major League Baseball (MLB) rivela un dato sorprendente: dal 1998, anno dell'ultima espansione del campionato, solo un numero ristretto di squadre ha dimostrato di possedere le caratteristiche necessarie per conquistare le World Series. Secondo questa tendenza storica, esclusivamente le formazioni che si sono classificate tra le prime tredici in almeno due delle tre categorie statistiche chiave — la percentuale di vittorie, il differenziale punti e il Wins Above Replacement (bWAR) — sono riuscite a sollevare il trofeo, con l'unica eccezione dei Marlins nel 2003.

Alla data del 17 luglio, tredici squadre soddisfano almeno due di questi rigorosi criteri. Tra i principali contendenti, spiccano i Los Angeles Dodgers e i New York Yankees, che guidano il gruppo grazie a roster di alto livello e prestazioni costanti. I Dodgers, in particolare, vantano una percentuale di vittorie di .629, un differenziale punti di +149 e un bWAR di 33.2. Tra le formazioni che si distinguono in tutte e tre le categorie figurano i Milwaukee Brewers, i Tampa Bay Rays, gli Atlanta Braves, i Chicago Cubs, i Miami Marlins, i Chicago White Sox e i Pittsburgh Pirates, tutte con numeri che le rendono serie candidate al titolo.

Squadre in corsa: Red Sox e Tigers

L'analisi rivela anche alcune outsider che, pur non eccellendo in tutte le metriche, rientrano comunque nei parametri in almeno due delle tre categorie fondamentali, mantenendo vive le loro speranze di successo.

Tra queste figurano i Cleveland Guardians, i Seattle Mariners, i Boston Red Sox e i Detroit Tigers. I Red Sox, nonostante un distacco di dieci partite nella AL East, possono ancora puntare alla postseason attraverso la via della Wild Card. I Tigers, invece, si trovano a sei partite e mezzo dai White Sox e dai Guardians, e le loro prospettive future potrebbero dipendere in larga misura dalle decisioni sul mercato, specialmente in relazione alla situazione contrattuale di Tarik Skubal.

Criteri statistici e il potenziale dei Padres

Un'analisi statistica approfondita dei vincitori delle World Series dal 1998 conferma l'esistenza di modelli precisi: almeno ventiquattro delle ultime ventisei squadre campioni hanno rispettato una serie di requisiti avanzati.

Oltre alle formazioni già menzionate, anche i San Diego Padres si inseriscono in questo gruppo di potenziali contendenti, insieme ai Detroit Tigers, Houston Astros, New York Yankees e Chicago Cubs. I criteri includono il posizionamento tra i primi tredici in almeno due delle tre categorie principali (percentuale di vittorie, differenziale punti, Wins Above Replacement), tra i primi diciassette in on-base percentage (i Padres sono 17esimi) o tra i primi undici in slugging. Ulteriori parametri considerano la posizione tra i primi undici nella media avversaria (i Padres sono 4°) o tra i primi sedici nel WHIP (i Padres sono 10°), e tra i primi tredici in quality starts o nel minor numero di meltdown (i Padres sono 13°).

Inoltre, i Padres soddisfano almeno quattro di cinque ulteriori requisiti: essere tra i primi undici nel BABIP consentito più basso (6°), tra i primi venti nel batting clutch (17°), tra i primi venti nel minor numero di HR/9 consentiti (8°), tra i primi venticinque nel tasso di strikeout più basso (3°) e tra i primi venticinque nello speed score (13°). Tali parametri devono essere rispettati entro la metà della stagione. Sebbene i Padres stiano attualmente rispettando a malapena queste soglie, con mosse oculate sul mercato potrebbero migliorare il roster e, statisticamente, avere una concreta possibilità di vincere il titolo.